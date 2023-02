«Voy a asumirlo»: Julio César Rodríguez suelta potente opinión sobre Tonka Tomicic

Tonka Tomicic sigue dejando la embarrada en las redes sociales luego de todo lo ocurrido con el tan reconocido Caso Relojes VIP. Por este motivo, ahora llegó una potente confesión del reconocido periodista nacional, Julio César Rodríguez.

El mismo, dio su opinión respecto a todo lo que está ocurriendo sobre la misma Tonka, quien sigue siendo bastante observada tras toda su relación con quien ahora es su expareja, Partived. Mismo hecho que la tiene con muchas dudas sobre la Gala de Viña.

La confesión de Julio César Rodríguez

El hecho del cual te venimos hablando, tuvo lugar en el más reciente episodio del reconocido matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana. En este, el mismo Julio César Rodríguez se refirió a Tonka Tomicic, tras un posible cambio en las labores que esta tendrá en la Gala de Viña 2023.

«Es todo tan injusto lo que ha pasado con Tonka. ¿Puedo decir algo que no había querido decir en semanas en este programa? Voy a asumirlo y hacerme responsable. Le pongo el pecho a las balas», dijo a modo de adelanto el mismo JC.

Posteriormente, se fue sin miedo en defensa de la modelo. «Creo que ella fue siempre la gran protagonista de las galas. O sea, nunca vi una persona más bella desfilar. Porque además, ella tenía la expertiz. Como caminaba, como se movía, como saludaba, su belleza, sus vestidos».

Además, habló un poco más acerca de los hechos ocurridos y la forma en la que ha llevado su relación con Tonka. «Yo ni he llamado a Tonka en todo este episodio, porque hemos hecho reportajes y quedaría feo. Además que mejor no saber», dijo el mismo.

Finalmente, Julio César Rodríguez concluyó hablando acerca de su cercanía con la misma. «Yo la quiero mucho. Y de verdad que a mi me ha dolido mucho todo esto y me he tratado de mantener siempre en el rol de animador y de periodista, pero le tengo un cariño… porque te digo que es una compañera de trabajo de una lealtad conmigo, pero a toda prueba», finalizó, según consignó La Cuarta.