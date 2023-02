¿Y si se da?: Álex Ortiz habla sobre una posible presentación en el Festival de Viña

La más reciente edición del Festival del Huaso de Olmué, dejó tanto sensaciones muy positivas, como otras que no lograron llegar a las expectativas. Sin embargo, uno de los más recordados, por su gran presentación, fue Álex Ortiz.

El mismo que alguna vez se hizo llamar «Flaite Chileno», sacó risas en exceso, motivo por el cual, verlo en Viña del Mar en unos años más, no sería algo imposible.

¿Álex Ortiz en Viña?

Ante su gran presencación en el ya mencionado festival, el humorista tuvo una entrevista con Página 7, en la cual conversó acerca de distintos puntos sobre su trabajo.

Durante la entrevista anteriormente mencionada, el mismo Ortiz explicó sus sensaciones respecto a lo que fue su rutina. «Estoy súper contento. La verdad, esperaba que la rutina funcionara, pero el cariño fue mucho. Me llegué a emocionar», dijo Álex Ortiz en un principio .

Además, expresó en cuanto a su rutina, que le daba «como cosita verla», pero es algo que debe hacer para poder mejorar en su respectivo trabajo. «Siempre hay cosas que mejorar. Por ejemplo, grité en algunas partes en donde no había que gritar en la rutina. Quizá fue por nervios, pero siempre es importante ver la rutina y de a poco ir mejorando. Es la única forma de ir avanzando y ser autocrítico».

Respecto a una posible presentación en Viña, ya para el 2024, el mismo no ve esto con malos ojos. «Si me invitaran, me encantaría ir, porque el Festival de Viña del Mar es uno de los más importantes», expresó el humorista.

En base al mismo punto, agregó su opinión respecto a los encargados de sacar risas en la nueva edición de dicho festival. “Yo creo que a Yerko Puchento le va a ir súper bien, porque lleva muchos años, tiene trayectoria con el personaje y lo maneja bien. Buena energía para todos los cabros», finalizó Álex Ortiz.