«Anda a casarte»: ex de Karol Lucero afirma que aún le habla antes de su matrimonio

Karol Lucero quedó como chaleco de mono durante las últimas horas después de que su ex polola, la ex Miss Chile de 22 años, Yadranka Tomic, saliera a hablar del ex Yingo. Esto ya que supuestamente el chiquillo la sigue buscando, pese a tener lista su fecha de matrimonio con su actual pareja, Fran Virgilio.

Este testimonio quedó plasmado en sus historias de Instagram, donde la joven modelo subió una serie de capturas de unas cajitas de preguntas, donde una persona desconocida le habla de forma coqueta.

«Hola… te acuerdas de mi», «A veces veo tu stories», «Te diré algo q solo tu y yo sabemos», «Fuimos tan ridículos que nos sacamos fotos con la copa del mundo antes de la final», «Y Croacia perdió», «si sabes quien soy mándame un dm con un emoticón a mi cuenta personal…», «siempre con total discreción, sino te interesa este mensaje. Saludos», fueron parte de los mensajes que reveló Yadranka Tomic.

La potente respuesta de Yadranka Tomic en redes

«Tu teatrito no dura toda la vida. Qué personaje más triste. Anda a casarte que ya tienes fecha lista. Qué maal», señaló la chiquilla junto rematar su contestación diciendo: «amiga date cuenta».

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Yadranka Tomic compartió otra foto oscura confirmando las sospechas de sus seguidores. «Chicos, son muy buenos adivinando… 🤡 Estrellita para ustedes», cerró.

Cabe destacar que tal como pudo rescatar la cuenta de farándula, Copuchas TV, Karol Lucero y Yadranka Tomicic comenzaron su pololeo en 2018, justo cuando se jugó el Mundial de Rusia 2018 y cuando Croacia llegó a la final de la cita mundialista.

En ese contexto, se compartieron registros del mismo ex Mucho Gusto con la camiseta de la selección europea, al igual que como menciona la persona sin identidad que mostró Yadranka Tomic en sus historias.