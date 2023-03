Andrea Dellacasa y su buena acogida en plataforma de contenido erótico: «Es el ingreso más importante»

Tal como te hemos contado en muchas ocasiones, Andrea Dellacasa suele lucirse en las redes sociales. Principalmente en su cuenta de Instagram, en la que suma más de 239 mil seguidores y donde promociona su perfil subido de tono en «Unlok».

Precisamente con relación a la mencionada y conocida plataforma de contenido erótico, la ex Reina del Festival de Viña del Mar se confesó su actual vida en España, donde se dedica a trabajar como DJ y su principal ingreso económico viene de la venta de contenido para adultos.

En ese sentido, la también modelo trasandina contó que la decisión de unirse a Unlok nació de la idea de su amiga y ex Morandé con Compañía, Mariana Marino.

Resulta que la también la argentina le sugirió unirse a la plataforma que funcionaba de forma similar a OnlyFans y donde su público tiene que pagar un monto de forma mensual para ver los sensuales y atrevidos registros que comparte en la conocida página.

Andrea Dellacasa y los buenos resultados de la coqueta apuesta

«Me va increíblemente bien, tengo muchos suscriptores, pero no te puedo decir cuántos. Para mí es el ingreso más importante en este momento», aseguró la comunicadora en conversación con LUN.

Junto con lo anterior, Andrea Dellacasa también contó: «mis suscriptores que pagan 10 dólares al mes, participan de una comunidad como Instagram, comparten inquietudes entre ellos y a mí también me escriben con mensajes directos y positivos. Varios cada mañana me envían sus buenos días, tengo tres poetas que me mandan sus versos, no sé si los crean ellos o los copian», reveló la trasandina.

La ex 1810 también indicó que sus fanáticos también se interesan por los detalles de su vida personal. Esto úlitmo ya que los usuarios que siguen a Andrea Dellacasa, según ella, también le preguntan por su chihuahua adoptada de nombre Lucy.