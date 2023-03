«Tremendo mantra»: Andrea Dellacasa causa sensación con infartante destape a todo cachete

Andrea Dellacasa se caracteriza por enamorar a sus fieles seguidores cada vez que puede en su cuenta de Instagram. La ex Reina del Festival de Viña no para de subir coquetas fotitos en la red social y durante la última jornada no fue la excepción.

La comunicadora volvió a dejar las redes en llamas con una nueva osada publicación. La misma que aprovechó para invitar a los más de 238 mil cibernautas de la plataforma para que visiten su Unlok, espacio en el que sube material subido de tono.

El registro a potope de Andrea Dellacasa que dejó la patá en redes

La modelo trasandina radicada en Ibiza no para de dejar peinados para atrás a los miles de usuarios que visitan su perfil de Instagram. En esta ocasión, fue a través de un par de fotitos donde Andrea Dellacasa acentuó su retaguardia.

Asimismo, aparte de invitar a los internautas que vayan a su cuenta de Unlok, la chiquilla dejó un par de «mantras» a sus seguidores. Es decir, una especia de «meditación guíada» con un par de frases sugeridas por la misma ex Reina del Festival de Viña.

«Hoy cambia tu energía con mantras: 1. Tengo todo para ser feliz 2. Puedo lograr lo que me propongo 3. Soy fuerte, yo puedo, yo quiero y yo voy 4. El presente es lo más importante 5. Mi paz interior es lo más importante 6. Son mis decisiones y no mis opciones lo que determina mi futuro», escribió Andrea Dellacasa en la coqueta publicación, en la que le deseó un feliz día a todos los usuarios y donde se llenó de piropos.

«Tú llegas siempre en el momento justo! Te adoro 🙌🙌❤️»; «😍 gracias»; «Dándolo todo 🔥»; «Hermosura de mujer ❤️»; «Tremendo mantra», fueron parte de las reacciones que le llegaron Andrea Dellacasa en la plataforma.