¡Y con el papá incluido!: Kel Calderón compartió postales de su alocado cumpleaños

Kel Calderón, quiéranlo o no, es una de las figuras públicas más reconocida del país. La hija de Raquel Argandoñ, ha incursionado en diversos rubros como: actuación, música y modelaje. Pero ojo, es abogada de profesión.

«La Kel», lleva unas semanas agitas, puesto que días previos a la Gala del Festival, se encontraba de lo lindo, festejando en el matrimonio de la actriz, Belén Soto. Todo esto, en el paradisíaco destino de Tulum, México.

Luego, apareció en la «Noche Cero«, donde desfiló con un vestido negro con transparencias, el cuál fue muy halagado como criticado. No obstante, la influencer, acaba de publicar unas postales de la celebración de su cumpleaños.

Las postales de Kel Calderón

Si bien, la abogada, cumple el 14 de febrero, solo lo celebró haces unos días. Y para inmortalizar el momento, decidió compartir a través de su cuenta de Instagram los mejores momentos de la noche.

«Álbum 1 de mi cumple en @malvaloca.cl 😈🔥 Pido disculpas a todos los invitados de antemano si sale publicada una foto que no les guste, pero ENTONCES DEBIERON PORTARSE MEJOR. LOS AMOOOO GRACIAS POR LA MEJOR NOCHE EVER COMO DIRIA EL GUASON «LISTA PARA VER EL MUNDO ASI«, escribió junto a las fotitos.

El evento, no pasó desapercibido y reunió a varios amigos/as famosillos que la acompañaron en tan especial día. De hecho, también estaba su padre, Hernán Calderón.

Inmediatamente sus fieles seguidores, comentaron el carrusel cumpleaños y quedaron con ganas de ser parte de la celebración.

«Primera foto: kel asegurando de que no quede ninguna gota en el vaso», «Que bueno ver a tu papá recuperado», «Muchas felicidades!!! Me dio gusto ver a tu padre tan bien de salud y apañando como siempre», «Con tal que lo hayas pasado regio lo demás no importa,💃🍷🍾 era tú cumpleaños feliz no importa el que dirán», fueron algunos de los mensajitos.

