«Se da cualquier color el w…»: el gesto del pololo de Kel Calderón que sacó ronchas en las redes

Kel Calderón suele llamar la atención en redes cada 14 de febrero debido a la celebración de Día de San Valentín y por supuesto, su cumpleaños.

Precisamente fue en ese contexto donde la chiquilla compartió fotitos y un video de la doble celebración con su amorcito. No obstante, el recibimiento no fue el mejor ya que muchos cibernautas se fijaron en la actitud que demostró su pareja y lo que dijo en la publicación.

Los comentados registros de Kel Calderón en su perfil

«Para los que me conocen saben que mi cumple esta infinitamente lejos de ser mi día favorito del año, hace un tiempo que me trae puras sensaciones contradictorias y extrañas (Si soy como el grinch de mi cumple)», comenzó diciendo la hija de Raquel Argandoña en su cuenta.

La influencer continuó asegurando en su reflexión que su día fue muy especial, tanto durante su estadía en México como por todo el cariño recibido. Asimismo, también reconoció que durante los últimos meses le han pasado muchas cosas buenas.

«Hoy ha sido un cumple especial 🙈 Solo quiero decirles cuanto agradezco que estén en mi vida, y lo agradecida que estoy de que me hagan sentir de esta manera este 14, a mís amigos, familia, y a este grupo de personas que están aquí y que si bien quizás no nos conocemos en persona, pucha que me han entregado su energía en momentos difíciles», complementó junto con dedicarle un tierno mensaje a su amorcito en el Día del Amor.

Las críticas contra su novio

Kel Calderón derrochó ternura y amor con las postales con su amorcito, sin embargo, muchos cibernautas se fijaron en un especial detalle. Un video que subió la hija de Raquel Argandoña, en el que interactúa con su pololo, Renzo Tissinetti, quien aparentó no ser muy amigo de las redes.

«No para Instagram no, ni cag… ¿Me vas a hacer tomar el corazón?…. la madre que me parió», reaccionó Tissinetti, a modo de broma y generando diversas reacciones en su perfil.

«Parece que ahí tampoco es 😮»; «Regia, feliz cumple ❤️!!! que fome el man»; «Se da cualquier color el w!!!!!!! 😂»; «Ahí no es kel.. tu eres inteligente», escribieron solo algunos de los internautas en la cuenta de Kel Calderón.