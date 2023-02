«Yo deseaba estar esa noche»: Pamela Leiva sin miedo al «monstruo» de Viña 2023 en el Portal del Web

En lo que fue una nueva edición del gran programa de la 92.5, nuestros queridos DJ Black y JL Godoy se lucieron con una tremenda entrevistada, la cual estará en breve sobre el escenario de Viña 2023.

Nos referimos a la reconocida humorista Pamela Leiva, la cual será parte de una de las noches más esperadas de la Quinta Vergara, es decir, el domingo 19 de febrero.

La grata conversación con Pamela Leiva

Como te veníamos adelantando, el hecho tuvo lugar en nuestro tan querido Portal del Web, en donde los cabros se mandaron un especial llamado telefónico con la ya mencionada humorista.

Bajo este mismo punto, Pamela Leiva adelantó varios detalles sobre su próxima presentación. «Estoy como ansiosa de que llegue el día», dijo la misma en un principio.

«Yo deseaba estar esa noche. Admiro mucho a Karol G, me encanta Paloma Mami y compartir escenario con las dos, era un sueño», expresó Pamela sobre el día en el cual estará presente.

Constante ensayo

Respecto a la forma en la cual se ha preparado para el día, la humorista explicó que ha tenido un duro trabajo.

«Desde la comedia ha sido revisar el material, acortarlo, porque yo presentaba una rutina bien larga. Entonces me pidieron que sacara harto tiempo de esa rutina. Entonces fue como elegir qué dejar y que quedara todo de manera armónica y divertida», declaró.

Posteriormente, agregó más detalles al respecto. «Ha sido como probarlo en shows, grabarlos, después revisarlos, sacar lo mejor y así fue el proceso de la rutina. Pero, para mí ha sido como el desafió más personal el mantenerme en mi centro, conectarme conmigo. Por eso yo me vine para acá, ya entré en modo festival».

Un sueño cumplido

Respecto lo que será esta primera presentación en el Festival de Viña del Mar, Leiva expresó que esto es algo que había soñado hace años. «Siempre, desde que partí por la comedia como que Viña fue un sueño. En el año 2018 yo me tomé una foto con las dos gaviotas de mi amigo Juan Pablo López y tapicé mi casa llena con esas dos gaviotas, en el fondo visualizando lo que yo esperaba un día para mí también».

Además, bajo este mismo punto, habló acerca de la próxima presentación de Diego Urrutia, a quien en RadioActiva le tenemos un cariño especial. «No lo conozco personalmente, pero he escuchado de parte de mis colegas que es un excelente comediante, que es un buen cabro. Así que, aplausos para él que haya aceptado este desafío a pocos días, valiente también. No tengo ninguna duda que le va a ir maravillosamente bien. Así que todo el ánimo y la fuerza para el Dieguito Urrutia, de verdad, un aplauso para él», confesó Pamela.

El «monstruo» de la Quinta Vergara

Otro de los llamativos puntos que existieron durante la entrevista, fue el actual público que está apareciendo en este tipo de shows, el cual cada vez se ha visto un poco más feroz y que incluso, fue influencia importante respecto a la salida de Daniel Alcaíno del mismo Festival de Viña 2023.

«Es distinto cuando tienes una Quinta Vergara llena de un público específico. A lo mejor, ahí la sensación puede que no sea la que uno espera. Uno no dice que a lo mejor no va a conseguir la risa, pero, puede que sea mucho más complejo. Lo que yo creo es que si uno no siente que va a tener las condiciones mínimas para realizar sus trabajos, es muy respetable y muy valiente decir ‘me resto’ y creo que eso fue lo que hizo Daniel y yo lo apoyo».

Además, sobre el mismo, agregó que el tema de las pifias es «algo que nadie quiere vivir» y que termina siendo un hecho violento para los humoristas respecto a su trabajo. Por esta misma razón, la humorista dejó en claro que está totalmente en desacuerdo respecto a este tipo de acciones.

Por parte del equipo RadioActiva, esperamos que Pamela Leiva tenga el mayor de los éxitos y se haga pebre al «monstruo», sacándole todas las risas posibles en Viña 2023. ¡Éxito Pamelita!