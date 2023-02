El palo sin filtro de Monserrat Álvarez a Daniel Alcaíno durante despacho en vivo: «Te acobardaste»

Daniel Alcaíno llegó hasta Contigo en la Mañana para tirar la talla con Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, los conductores del espacio matinal de Chilevisión. Pero lo que no se esperaba el humorista fue que la misma periodista cuestionara su decisión de bajarse del Festival de Viña 2023.

Esto ocurrió después de que el mismo actor de la serie «Los 80» comentara que el traje principal que tenía preparado para su presentación, no lo volverá a usar.

En esa misma línea, el intérprete de «Yerko Puchento» continuó detallando: «es un traje muy bonito, además que tenía cambios de vestuario, pero va a quedar en la bodega», reveló Daniel Alcaíno a través del programa de Chilevisión.

El claro mensaje de Monserrat Álvarez

Fue en aquel contacto del humorista cuando la periodista que hace dupla con el «JC que le dicen» sorprendió con una confesión respecto al show de Daniel Alcaíno. «A mí me da pena que no estés, ah, porque yo soy tu público objetivo», declaró Monserrat Álvarez, quien lamentó la ausencia de Yerko Puchento en el certamen viñamarino.

«Estaba todo listo, pero la vida es como es, son señales, hay que tomárselo bien», respondió por su parte Daniel Alcaíno, quien recibió la inmediata respuesta de la comunicadora del espacio. «Yo creo que tuviste que haberte arriesgado. Daniel, yo creo que quizás te acobardaste de más», agregó Álvarez, según rescató Futuro.

«No, no pasó por eso. Yo creo que cuando a ti te prometen algo y no te respetan, uno no puede seguir, por una cosa de respeto a uno mismo», expresó el artista por su lado.

Junto con lo anterior, Daniel Alcaíno cerró su respuesta diciendo: «a mí me encantan los desafíos, soy súper adrenalínico. Tenía muchas ganas porque confiaba en mi rutina, pero no queríamos que se perdiera. ¿Por qué el humorista es el único que se sacrifica por poco y más encima solo para el morbo? Si le va mal, marca puntaje; si la va bien, marca puntaje», remató el responsable del personaje, Yerko Puchento.

