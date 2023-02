«No lo digo porque sea de derecha»: Jordi Castell se va en contra de Yerko Puchento por su ausencia en Viña 2023

Yerko Puchento se sigue robando todas las miradas a través de las redes sociales y también en las constantes noticias que siguen saliendo respecto al Festival de Viña del Mar.

Sin embargo, en esta ocasión la noticia llega tras una fuerte cantidad de descargos que vinieron por parte del reconocido fotógrafo y panelista, Jordi Castell.

La salida del humorista

Recordemos que el ya mencionado Yerko Puchento le dijo adiós al Festival de Viña recientemente. Todo esto debido a que no se hizo caso a su petición sobre el día de su presentación. La misma, nació debido a que el público que estaría presente durante la fecha en la cual él se presentaría en el escenario, era muy juvenil para su tipo de humor.

Ante esto, el mismo Jordi Castell salió a dar su respectiva opinión acerca de la tan cuestionada decisión del humorista sobre su presentación.

El descargo de Jordi Castell

El hecho tuvo lugar durante el ya mencionado episodio del programa de TV+, Tal Cual, mismo que en esta ocasión contó con la presencia de Jordi Castell, que se sumó a Raquel Argandoña y Paty Maldonado.

Bajo este punto, los 3 rostros comenzaron a hablar acerca del mismo Yerko Puchento. «Ayer cuando vimos en todos los matinales a Daniel Alcaíno hablando con la prensa y explicando la razón por la que se bajan del Festival, porque los cambian de día y los tiran a un público más adolescente. Hasta ahí, para mi gusto, va todo perfecto en la explicación, y hasta es comprensible», expresó el fotógrafo en un principio.

«Lo que yo no entiendo, cuando volvemos a sacar el concepto de ‘comedia’ y metemos el tema de ‘doctrina’, y empiezas a hablar que la gente no aprobó después de un procedimiento históricamente democrático».

Fue aquí cuando intentó limpiar un poco sus declaraciones. «Ojo, no lo digo porque sea de derecha, yo quería una nueva Constitución, soy súper progresista. Lo que pasa es que las cosas se hicieron mal y tuve que votar ‘rechazo’ en contra de mi voluntad, porque tampoco me parecía responsable que las cosas se hicieran de la forma que se estaban haciendo».

Además, para seguir aclarando sobre las mismas, expresó otro puntito. «No quiero sonar facho ni mucho menos», a lo que agregó que estaba hablando desde un punto neutro.

Para finalizar, expresó otro fuerte punto en contra de Yerko Puchento. «Dejas la comedia de lado y deja de ser interesante tu trabajo. Entonces yo yo sugeriría, con toda la humildad, hagamos foco. Nosotros estamos haciendo (esto) para divertir a la gente (…) no me vengan con huevadas, la gente quiere reírse y quiere hablar tonteras. Pero no metamos más política», según consignó Corazón.