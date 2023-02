Paty Maldonado se va con todo en contra de la alcaldesa Ripamonti por su ausencia en la Gala de Viña 2023

Como ya es costumbre, Paty Maldonado vuelve a dejar la escoba con sus particulares dichos en el popular programa de TV+,«Tal Cual». En esta ocasión, la misma se fue con tuti en contra de la alcaldesa de Viña, Macarena Ripamonti.

El hecho ocurrió durante el más reciente episodio del programa mencionado anteriormente, en donde confesó que no le había llegado una invitación para ser parte de la nueva edición de la Gala de Viña 2023.

Los dichos de la opinóloga

Tal y como te veníamos adelantando, el hecho se dio en lo que fue la más reciente aparición de la cuestionada mujer en TV+, espacio en el cual soltó la pepa respecto a lo que será su ausencia en la «Noche Cero», que es el nombre que llevará la mencionada gala en esta ocasión.

Cabe destacar que la misma, está a solo unos días de su realización, ya que esta tendrá lugar el próximo 17 de febrero. La misma, intentará destacar por su nuevo formato, el cual estará centrado en ser amigable con el medioambiente.

Fue bajo este mismo punto que Raquel Argandoña dejó caer que no estaría presente durante la ya mencionada Gala de Viña 2023, al igual que su compañero, José Miguel Viñuela. Todo esto, por problemas de agenda respecto a sus programas.

En base a esto, la mencionada Paty Maldonado entró al baile respecto a la presentación, dejando caer una potente confesión. «¿A ustedes los invitaron? ¡A mí no me invitaron!», expresó la misma.

Ante este punto, sacó todo el armamento para irse en contra de la alcaldesa Macarena Ripamonti, centrándose en que ella sería la principal responsable de la respectiva invitación. «La señora alcaldesa no me quiere, porque yo le he pegado palos fuertes», se descargó la misma.

Por este motivo, Raquel Argandoña salió en defensa de la misma alcaldesa, expresando que no era su culpa. Sin embargo, Paty Maldonado no estuvo muy de acuerdo. «Los alcaldes también tienen qué ver», fueron sus dichos, según consignó La Cuarta.