¡Los 32 de la Bichota!: Karol G celebra su cumpleaños con jugado bikinazo

Karol G se presentará este domingo 19 de febrero en la jornada inaugural del Festival de Viña 2023, pero ese no es el único detalle importante para la Bichota, ya que la oriunda de Medellín hoy dio una nueva vuelta al sol.

La cantante colombiana hoy cumple ni más menos que 32 primaveras, y por ello Karol G utilizó su feed de Instagram para marcar la importante fecha para ella y sus fans.

«La babysita es Acuario🧜🏽‍♀️ 32 Añitos 🌺🌺🌺», escribió la Bichota en su cuenta para acompañar la reciente postal en la que Karol G se lució con un traje de baño de color verde agua.

La publicación sumó cerca de dos millones de me gusta y más de 36 mil comentarios en los que los fanáticos de la colombiana le entregaron sus mayores dedeos. Además de contar con la presencia de conocidos artistas como Ovy On The Drums, Prince Royce y Luis Fonsi.

«Felicidades amiga. Salud y vida 🙌🏼»; «Feliz cumple ❤️❤️»; «Por muchos más!!! Linda 🔥🔥❤️❤️»; «Felicidades 👑🎂»; «la verdadera bichota 💖»; «Uiss PERP QUE CHIMBA 😍🔥👏», fueron solo algunos de los mensajes plasmados en la comentada publicación de la artista.

La Bichota y la reina del Super Bowl 2023

Recordemos que Karol G no tuvo algo que celebrar durante esta jornada, sino que también se llenó de felicidad durante el fin de semana recién pasado tras asistir al Super Bowl 2023 y ver el comentado show de Rihanna.

«Como Fan, tengo que decir que este fue el HIGHLIGHT de mi vida entera!!! 🖤 Espero que cuando ustedes conozcan a sus ídolos, ellos sean tan increíbles como ella lo fue conmigo. TE AMO @badgalriri ⭐️✨ #FueunaChimba», escribió la Bichota en una de sus más recientes publicaciones de su cuenta, en la que se le pudo ver compartiendo con la dueña de éxitos como «Diamonds» y «Umbrella».