¡Viral en TikTok!: Carabinera da lección a usuario pasado para la punta

En la primera semana de febrero, una funcionara de Carabineros de Chile, se volvió viral en TikTok tras responder las críticas de un usuario.

Se trata de Catherine Apablaza, el registro cuenta con casi 60 mil me gustas y casi un millón de visualizaciones.

La parada de carros

«De verdad que ustedes no deberían tener cuentas perteneciendo a una Institución sería, con razón así nadie respeta», fue lo que arremetió el usuario de la red social.

«Don Alejandro Manuel, le voy a contestar como la Cabo 1° Apablaza. Porque si le contesto como Catherin, no creo que le guste. Voy a destacar este comentario, porque por personas como Alejandro Manuel, a veces la gente ve lo quiere ver«, explicó.

«Según ellos, por ser Carabinero no puedo tener una red social y por eso la gente no nos respeta. Usted sabe que es la encuesta CADEM, en diciembre del año 2022, los Carabineros de Chile sumaron 5 puntitos de aprobación. Llegando al 78%, el más alto de años anteriores», le manifestó.

«No soy monedita de oro, pero estoy convencida de que somos miles. Estamos por 60 mil Carabineros, los que hacemos las cosas con vocación de servicio. Así que no me digan que no lo respetan, el cariño se gana y eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo», le expreso al usuario de TikTok.

«Si tenemos redes sociales, es para informar y conocer nuestro labor. Así mostramos como Carabineros trabaja. Me he ganado el cariño de la gente como soy», finalizó la carabinera.

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos alabaron la respuesta de la funcionaria. «Estupendas nuestra carabineras», «La encuentro muy cerca a la ciudadanía… Me encanta q nos entretenga y eduque con su trabajo» y «La amiga puede tener su TikTok y lo hace muy bien es un ejemplo siempre linda».

Revisa el vídeo acá: