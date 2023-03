Eduardo Fuentes explicó por qué TVN no habla de la polémica de Daniela Aránguiz en su matinal

Durante la mañana de este miércoles 1 de marzo, el reconocido periodista de TVN, Eduardo Fuentes, se tomó un minuto a través de sus redes sociales para hablar de una de las noticias que recientemente se están robando todas las miradas.

Nos referimos al caso que involucra a Daniela Aránguiz, Jorge Valdivia y Maite Orsini, mismos que han tenido distintas reacciones por parte de varios rostros de televisión y más que eso, algo a lo que en esta ocasión, se sumó el ya mencionado Eduardo Fuentes.

La opinión de Eduardo Fuentes

Como te mencionamos anteriormente, todo esto llegó a través del Instagram oficial del mismo periodista. Algo que ocurrió después de que un diario nacional publicara una nota en la cual se mencionaba que los distintos matinales nacionales estaban netamente centrados en la farándula.

Esto despertó la respuesta del ya mencionado Eduardo Fuentes, quien explicó las razones de TVN para no llevar este tipo de temas. «Súper interesante debate. Ayer los matinales, nosotros no, abordaron el tema de Daniela y Jorge más Maite», dejó caer en un principio.

Posteriormente, el periodista continuó expresando lo siguiente: «Creo que tienen absoluta libertad y derecho de hacerlo evidentemente. Es un tema ‘sabroso’. Las personas, aunque el debate diga otra cosa, gusta ver estos temas. El rating lo demostró. En redes se critica, en la tele se ve».

Finalmente, explicó las razones de «Buenos Días a Todos» para no tocar este tema, «¿Por qué no nos sumamos? No porque nos creamos superiores moralmente, ese argumento es falaz, simplemente porque apostamos a contraprogramar y porque un canal público tiene otras obligaciones. ¿Lo podríamos haber hecho? Si claro, pero con muchos cuidados particularmente por el horario. Si queremos ser una alternativa debemos trabajar justamente eso. Es un lindo debate, me parece qué hay espacio para todos. Buenos días a todos!», concluyó el mismo.