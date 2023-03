«No la puede cantar un hetero»: Miguel Bosé despotricó contra participante de programa de talentos

El 2 de marzo se estrenó en España, el programa «Cover Night», lo que es como un The Voice chileno. En ese sentido, el estelar, también cuenta con jurados conocidos en el país europeo. Dentro de ellos, encontramos a Miguel Bosé.

En una de sus más reciente capítulos, participó, Daniel Norbert. El concursante, interpretó «I Will Survive» de Gloria Gaynor, considerado como uno de los himnos de la música disco y sobre todo dentro del colectivo LGBTQ+.

El participante, entregó a los televidentes y al jurado, una nueva versión del icónico tema. De hecho, la hizo tipo balada, le bajó el ritmo y sobre todo el tono de cada frase.

¿Qué le dijo Miguel Bosé?

En esa línea, como en todos los programas de talentos, al terminar su presentación, los jurados deben evaluar. En ese sentido, el cantante español, no tuvo buenas críticas ante su interpretación. De hecho, le tiró un ácido comentario.

«Esta canción no la puede cantar un hetero; es una canción del patrimonio de la mujer y de la pluma. Tú tienes un aspecto demasiado straight (heterosexual)», empezó criticando Miguel Bosé sin filtro.

«Walk out the door, just turn around now. Cause you’re not welcome anymore (recordó la letra de la canción. Hay que ser muy mariquita para decirlo bien», finalizó el cantante español.

En el mismo instante, los integrantes del programa, solo decidieron reír, incluso Daniel Norbet. No obstante, en redes sociales, fue todo lo contrario. Se le criticó mucho al intérprete de «Amante Bandido«.

«A parte de estar quedando sin voz que es muy lamentable, está quedando loco», «Que comentario más imbécil, que tiene q ver si eres hetero o no. Lo q importa es q canta bien o interpreta bien. Mal ahí Bosé» y «Está mal el asumir las orientaciones sexuales por el aspecto. Esta hablando el prejuicio», fueron algunos de los comentarios.

Revisa el momento acá:

Heterofobia en prime time en La 1: Miguel Bosé descarta a un concursante de "Cover Night" por no ser demasiado gaypic.twitter.com/o4FtfRbqId — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) March 3, 2023