Ex esposo de Miguel Bosé: “Nuestra relación acabó como una historia de terror”

Fue a principios de 2018 que el mundo se enteró de la separación de Miguel Bosé junto a su esposo Nacho Palau, tras 26 años juntos. Y de un amor donde nacieron cuatro hijos.

Luego de tres años de separación y de varias polémicas en las que el padre de sus hijos se ha visto envuelto. El ex esposo del cantante español decidió romper el silencio y hablar sobre como era su vida con el cantante. Además, de las principales razones del término de su relación.

En conversación con Niusdiario.es Nacho Palau, relató que el principio de su relación con Miguel Bosé todo partió muy bien. Sin embargo, la llegada de los retoños Diego y Tadeo (biológicos de Bosé) e Ivo y Telmo (biológicos de Palau) comenzó a afectar el carácter que tenía el español con obsesiones, desencuentros y conflictos permanentes.

“Nuestra relación acabó como una historia de terror”, expresó el ex esposo de Miguel Bosé.

Problemas en el hogar

La familia se mudó en 2014 a vivir a Panamá, pero ya estaban separados de hecho. El ex esposo de Miguel Bosé recibía un ingreso por trabajar para el cantante, disponía de vehículo. Y al tiempo después logró tener su propio departamento con el fin de «evitar conflictos en casa».

“Se le agrió el carácter, cada vez estaba más amargado”, dijo Palau, agregando que se volvió paranoico, autoritario y tenía una obsesión por la seguridad de los pequeños. “Quizá no fueron solo los niños, también su carrera, pero así fue”.

Por otra parte, el ex esposo de Miguel Bosé aseguró que la buena onda entre ellos era inexistente. “Miguel cuando es bueno es muy bueno, y cuando es malo es el peor”, soltó el escultor al medio español. “La obsesión fue haciéndose más grande, casi no salíamos de casa. Miguel imponía su criterio siempre, y cada vez lo hacía más. Eso y otras cosas minaron la relación”. El hombre negó que hubiera episodios de infidelidad. Lo ocurrido en nada tiene que ver con eso.

No quiere distancia entre sus hijos

Sin embargo, uno de los problemas más complicados que tiene Nacho Palau con Miguel Bosé está enfocada en la convivencia de los cuatro pequeños. Especialmente porque sus primeros años de vida lo vivieron juntos como familia, y ahora por la separación de sus padres están separados: los de Bosé en México y los de Palau en España.

“Mi objetivo es que los cuatro convivan juntos y no solo se vean en vacaciones. Era un proyecto de familia en común. Eso el juez lo ha dado por probado. Lo que ocurre es que nuestro sistema jurídico no permite esa filiación”, expresó.

Para el ex marido del astro español, los niños deberían compartir más tiempo porque son hermanos. Otro aspecto que los está enfrentando tiene que ver con las vacunas. Bosé es un acérrimo crítico de las vacunas y Palau considera que deben protegerse de la gravedad del Covid.

“Yo estoy vacunado y vacunaré a mis hijos. No sé qué hará Miguel con Diego y Tadeo”. Palau reveló que Bosé no parece estar bien. “En los vídeos que hace no tiene buena cara”, soltó. También dijo que el cantante está teniendo serios problemas con su voz y que lo culpa a él por eso.

Palau lamentó que, en cuanto a la manutención de los niños, Miguel Bosé decidió “no ayudar en nada”.