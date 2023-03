Camila Recabarren aterriza en OnlyFans con sensual publicación: «Estoy súper on fire»

Camila Recabarren está a fuego durante la últimas jornadas, después de anunciar que está de forma activa creando contenido erótico ni más ni menos que OnlyFans.

Así lo comunicó hace un par de días, meses después de unirse a la plataforma. «Primera vez en esta plataforma y feliz de compartirme con ustedes, mi lado sensual más salvaje 💖», señaló la ex Miss Chile en la osada plataforma durante el pasado 27 de enero.

Sin embargo, fue durante los últimos días que la chiquilla volvió a publicar algo en el sitio web. «Tengo contenido a fuego 🔥 atent@s, envío por interno… estoy súper on fire 😍💥🔥🫶 gracias por suscribirse y se agradecen las propinas 🤪🚀🥳🤩🤞✨», manifestó Camila Recabarren.

«Por interno solicita contenido exclusivo ! 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💋💋💋💋💋💋💋💋», lanzó la modelo en una publicación más reciente.

La jugada apuesta de Camila Recabarren

Recordemos que la ex Miss Chile ya había aterrizado anteriormente en una plataforma similar. Se trató de Arsmate, el «OnlyFans chileno».

«Yo tenía un montón de prejuicios y barreras mentales. Aparte de que espero que me ayude económicamente, significa un destape para mí. Es romper paradigmas en mi cabeza. Siempre me ha gustado sacarme fotos», aseguró Camila Recabarren en conversación con LUN.

«Y haciendo esto la he pasado bien. Yo me la gozo con el vestuario, con las fotos, con los bailes, con todo. Después entendí que esta actividad puede encantarme y puede generar solidez financiera, que harto cuesta. Pero lo es que haría lo que me gusta», complementó la oriunda de Copiapó en aquella entrevista.

Además, pese a confirmar que habrá gente de su entorno que no le gustaría su decisión, ella continuó con su decisión ya que lo vió como «un filtro natural» de su círculo más cercano. En ese sentido, la chiquilla también habló de lo dífícil que fue avanzar con su iniciativa.

«Había una resistencia brutal. Si tú le preguntas a una amiga sobre si yo hubiese hecho esto antes, la respuesta habría sido ‘jamás’. Encuentro que es una acción súper valiente. Siento que la gente no se atreve a cambiar algo es gente rígida. Yo estoy en otra etapa. Cuesta, pero hay que ser valiente», confesó Camila Recabarren.

Te dejamos algunas osadas postales de la ex Miss Chile de su Instagram.