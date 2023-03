Bizarrap Music Session 54: ¿a qué hora sale la colaboración con Arcángel?

Bizarrap sigue dando que hablar por sus grandes colaboraciones al anunciar su nueva Music Sessions con ni más ni menos que Arcángel, la que se estrenará este miércoles 22 de marzo.

Recordemos que este proyecto llega después de la exitosa canción con Shakira (Bizarrap Music Sessions #53), que ya suma más de 448 millones de visualizaciones en YouTube. Además, esta colaboración con la oriunda de Barranquilla es el tercer video más popular de la plataforma a nivel global.

¿A qué hora sale la colaboración de Bizarrap con Árcangel?

Fue durante la tarde del pasado martes cuando el productor trasandino sorprendió al mundo entero al anunciar el tema que se lanzará este miércoles a las 21:00 horas de Chile.

La gran noticia que fue comunicada en una publicación colaborativa de ambos artistas en Instagram, sumó más de 4 millones 800 mil me gusta. Esto además de los más de 74 mil comentarios, entre ellos, el de Arcángel quien celebró el anuncio.

«Viste GONZALO que al fin se no dio! Y tu cuando Estes ready me avisas,que pa viajar el mundo con el rap que tengo a mi no me hace falta un Visa! 😉», señaló el intérprete de «La Jumpa» junto a Bad Bunny.

Cabe señalar que la publicación tuvo varias reacciones de artistas más que conocidos. Entre ellos, dijeron presente Paulo Londra, De La Ghetto, Randy, Dálmata, además de otros exponentes musicales chilenos que reaccionaron a la gran colaboración de Argentina y Puerto Rico.

Fue el DJ nacional, Pablito Pesadilla, quien dejó una serie de llamitas de fuego dejando más que claro que le encantó este junte y que al igual que muchos, esperan que sea un temazo. Por su parte, Flor de Rap también escribió asegurando que se veía venir la colaboración entre los dos protagonistas de la escena musical en la última jornada: «Yo sabia❤️», afirmó.