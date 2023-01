«Me dejaste de vecina a la suegra»: Shakira arremete contra Piqué en la Bizarrap Music Session #53

Con un ritmo movido y una lírica llena de mensajes, Shakira y Bizarrap estrenaron las Music Session #53 este miércoles 11 de enero a las 21.00 horas de Chile.

«Pa’ tipos como tú», es la dedicatoria inicial de la cantante colombiana, que anticipó lo que claramente se venía en los casi 4 minutos de canción.

¿Piqué destrozado?

«Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión», continua la artista famosa a nivel mundial, dirigiéndose al multicampeón con el Barcelona y con la selección de España de fútbol.

Asimismo, la canción sigue con un mensaje que ya se había conocido en el gran adelanto de la colombiana en Twitter. «Una loba como yo no está pa’ novatos, una loba como yo no está pa’ tipos como tú (…) A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú», agrega con un ritmo que marca toda la canción.

Pero el tema claramente no queda ahí ni tampoco los palos, ya que estos siguieron con un claro juego de palabras por parte de la voz de «Día de Enero».

«Esto es pa’ que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques, contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique», agregó.

«Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda», continuó junto con agregar un «palito» para la nueva pareja de Piqué. «Tiene nombre de persona buena, clara-mente, no es como suena», haciendo referencia a Clara Chía.

«Cero rencor bebé, yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni que es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio», arremetió Shakira en uno de los tantos potentes mensajes que dejó su colaboración con el productor trasandino.

A continuación te dejamos el tema completo del canal de YouTube de Bizarrap: