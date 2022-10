«Confío mucho en ella»: Camila Recabarren revela detalles de su nueva pareja

Camila Recabarren regresó a su tierra natal después de mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, y lo hizo mediante una nueva entrevista revelando que se encuentra en una nueva relación.

Cabe señalar que esta información la entregó a Revista Sarah, donde conversó sobre diversas cosas. Tales como los dardos que recibió de Paty Maldonado y Catalina Pulido, la defensa de su familia, su paso por MasterChef Celebrity, su retiro de la televisión y su estadía en «gringolandia».

Su nueva pareja

Otro tema importante que abordó en la conversación, fue la desconocida pareja de Camila Recabarren. «Confío mucho en ella, ella en mí. Llevamos casi dos años», partió diciendo de entrada.

«Es chilena, está en Miami, pero está volviendo también pronto a Chile. De hecho, en mi último mes en Los Ángeles llegó a visitarme», agregó la ex MasterChef Celebrity.

Igualmente, Camila Recabarren reveló como fue que la misteriosa chiquilla se cruzó en su camino. «Nos conocimos por Instagram y hemos mantenido una relación que para mí ha sido de cambios en cuanto a lo amoroso», contó Camila Recabarren.

Asimismo, explicó que ama la libertad y que es difícil para ella estar en una relación. «… debe ser difícil para ella aceptarlo, pero estamos bien», añadió, evitando entregar detalles de la mujer, porque no es una figura pública. Sin embargo, desde Revista Sarah detallaron que la chica misteriosa es instructora de yoga, y que pronto volverá a Chile.

Preferencia sexual y sus palabras para Dana Hermosilla

El tema de sus relaciones estuvo presente desde el inicio hasta el fin del diálogo. Pues desde el comienzo fue consultada por su preferencia sexual. Esto porque, hace un tiempo, declaró al mismo medio que ella era pansexual. Sin embargo, ahora aseguró que ella no quería encasillarse en ninguna etiqueta.

«Hoy, y aunque suene muy mamón, soy amor. Quiero repartir amor a todos y en pareja o no. Solo quiero ser amor. Por eso levanto mucho la bandera LGBTQI+. El amor es inclusivo. Hoy no podría catalogarme con ninguna etiqueta», declaró Camila Recabarren.

Además, agradeció a Dana Hermosilla por todo lo vivido durante su pololeo. Recordemos que ella fue su primera relación pública con una mujer, y con quien terminó a mediados de 2019.

«Quizás en ese momento no estaba emocionalmente madura y aun así me compartía y alguien que solo tenga mucho amor por ti te puede sostener, y Dana lo hizo en su momento conmigo», cerró la ex Miss Chile sobre el tema.