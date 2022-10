Ignacia Michelson y acusación de Vale Roth de haberla agredido en una fiesta: «Vas a caer por tu propio peso»

¡No paran! Ignacia Michelson y Vale Roth revivieron una discusión que parecía haber sido sepultada hace un par de semanas. Esto después de una supuesta agresión de la chica Playboy contra la ex Calle 7, quien lanzó todos sus descargos vía Instagram.

Además, la ex gimnasta no lanzó una acusación al aire. Pues, pese a no entregar ni nombre y apellido, aseguró que la habían mojado con el contenido de un vaso con alcohol, entre otras cosas dirigidas contra la ex chica reality.

El nuevo round de Vale Roth e Ignacia Michelson

«Ayer me tiraron un vaso de copete en la cabeza… igual, gracias, tenía calor», inició la ex Aquí se Baila en su perfil de Instagram. Pero no se quedó solamente en la ironía, pues disparó con todo diciendo que no se metería con «minas que andan reventando weo… Son delincuentes, se juntan con narcotraficantes, estafan a gente», lanzó con todo.

Obviamente, la ex Calle 7 no solo se quedó en eso, pues siguió relatando la situación. Vale Roth explicó que la miraron durante todo el carrete; pero que no había reconocido a la chica Playboy por «tanto filtro que usa».

Mientras que para finalizar todo su desahogo en redes, aseguró que tomaría acciones legales y aprovechó de menospreciar a la gente que fue al lugar.

«Lo peor es que todo esto pasó en el super VIP, rotería. Siempre ha sido una rotería el super VIP… en el VIP es donde está la gente más cuma y chana del mundo», expresó la chica fitness según señaló Corazón.

Combos fueron y combos llegaron de vuelta

Por su parte, Ignacia Michelson no dudó en reaccionar a la brevedad. Ella lo hizo aclarando que no bebe en las discotecas, que sola toma «shots» de tequila y que no podría haber vaciado un vaso con alcohol entero en la casa de la ex gimnasta.

En esa misma línea, y desde su punto de vista, la chica Playboy relató que a Vale Roth la tuvieron que sacar con guardias del lugar, por molestarla a ella. Y también le respondió al ninguneo de la chica fitness, sobre los «delincuentes» con los que se junta la DJ.

«Si yo tengo que admitir que estuve con un narcotraficante o con un ladrón, lo admito porque me da lo mismo. ¿Pero y tú? ¿Con cuántos ladrones y narcotraficantes has estado en tu vida?», respondió Ignacia Michelson sin problemas.

Aunque el tema no se cortó en ese momento, porque la ex chica reality compartió otra historia de Instagram, donde le siguió dando a Vale Roth. En ese espacio, aseguró que todavía estaba de «after»; pero aun así pudo recordar que la ex Aquí se Baila habría «hostigado» a una conocida de ella y le pidió que mostrara sus pruebas.

«Y Valentina, deja de andar haciendo caldo, niña. Tú eres la que me va a molestar a la mesa, te comiste a mi ex, sigues jodiendo. ¡Ya córtala! Todo el mundo sabe que eres una mentirosa, tu sola vas a caer por tu propio peso. Todo lo que he dicho de ti, tengo pruebas para decirlo. Tú no tienes ninguna prueba», soltó Ignacia Michelson para cerrar el tema… por ahora.