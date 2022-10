«Di la verdad rosa»: Coté López cuenta la firma sobre si se operó el trasero

Coté López se ha ganado con creces con ser una de las famosillas más queridas de la farándula chilena. Pues hace rato se sacó la chapa de la «esposa de Luis Jiménez», y ahora, la madre de cinco retoños es mucho más que eso, estando más presente que nunca en las redes sociales.

Pues aparte de su diversos emprendimientos de belleza y vestuario deportivo, la empresaria chilena no para de subir contenido a su cuenta de Instagram con más de 2 millones de seguidores. La misma red social, en la que interactúa muy seguido con los fieles usuarios que la siguen.

Así ocurrió recientemente, donde abrió nuevamente la casilla de preguntas de las historias de su perfil. Allí, Coté López recibe diversas consultas, tal como una pregunta sin filtro, que la influencer no dudó en responder de forma categórica.

Coté López responde sin filtro sobre el supuesto «arreglín» en su retaguardia

«Tienes el trasero operado o alguna intervención en el… di la verdad rosa jejeje», escribió la curiosa o curioso seguidor, quien tuvo su respuesta.

La empresaria comenzó su contestación con una foto de ella del año 2006, cuando ella tenía 17 años y donde también se puede observar su trasero en el registro. Esto con el fin de dar énfasis en su respuesta.

«Es lo único que me va quedando natura y siempre me dicen «di la verdad». Es la verdad, siempre he sido potona… en serio alguien cree que me daría vergüenza admitir una operación», señaló Coté López mediante sus historias de su perfil de Instagram.

Y para darle aún más fuerza a su respuesta, Coté López, sobre sus operaciones, más tarde abordó una sugerencia que le pidió otro internauta.

«Coté puedes dar el dato de tu cirujano de la nariz por fis, te quedó hermosísima», le consultaron a la empresaria, a lo que ella no dudo en contestar, aclarando que no fue canje y que quedó conforme con el resultado.