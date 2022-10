Angélica Castro tras conocerse el real motivo de su enfado: «Da su matrimonio por terminado»

Durante las últimas jornadas se está escribiendo un nuevo capítulo del inminente quiebre de Angélica Castro y Cristián de la Fuente, tras el regreso del actor a Chile. Pues durante las últimas horas, se reveló el motivo principal de la molestia de la conductora de televisión.

Claro está el impacto de la infidelidad del actor, quien fue sorprendido besando a una chica presuntamente 15 años más joven. Ahora, además, Cecilia Gutiérrez reveló la gran razón del quiebre, mediante un nuevo capítulo de Zona de Estrellas.

El divorcio es inminente

«Estuve reporteando y no se ve muy bien la cosa para Cristián de la Fuente, porque tengo entendido que Angélica Castro no tiene ninguna intención de perdonarlo», dijo en primera instancia la periodista de espectáculos en televisión.

Igualmente, según pudo consignar el medio Publimetro, la comunicadora procedió a explicar el gran motivo del quiebre amoroso. «Ella está más molesta por el hecho de que esto afecta a su hija, le duele más por Laura que por ella», detalló Cecilia Gutiérrez.

Pero la cosa no queda ahí, ya que la panelista de Zona de Estrellas continuó sus palabras con lo que sería la decisión definitiva de Angélica Castro.

«… para Laurita su papá es su héroe y le afecta mucho… Da su matrimonio por terminado», complementó Gutiérrez en el programa farandulero de Zona Latina.

Un especial mensaje para la hija de la ahora ex pareja

Es importante destacar que Cristián de la Fuente volvió a Chile con un motivo especial dentro de toda la tormenta: el cumpleaños 18 de su hija Laura. En este contexto, fue Angélica Castro quien escribió un profundo saludo en su cuenta de Instagram.

«Muy feliz cumpleaños amor de mi vida!!! Lau no tengo palabras para agradecer todo lo que me has regalado generosamente todos estos 18 años y 9 meses», comenzó diciendo la empresaria nacional en su perfil.

Sin embargo, el tierno saludo no se quedó en eso obviamente, ya que las lindas palabras continuaron. «Llegaste como un huracán de amor, energía, humor, resiliencia, empatía, propósito, alegría, luz, sabiduría y mucho más. Cada día me enseñas a apreciar todas las bendiciones que nos da la vida. Te adoro y admiro con el alma!!«, agregó la modelo en su red social.

Para finalizar la celebración de su hija Laura, la conductora de tevé remató diciendo: «A vivir al máximo esta etapa maravillosa que comienza a partir de hoy!! Un año cargado de lo mejor, de lo mejor para ti! Te lo mereces ❤️❤️❤️ Te amo hasta el infinito. ❤️🌻👏», cerró Angélica Castro en el saludo emotivo publicado en su plataforma social.