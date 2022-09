«Dímelo ma»: Ignacia Michelson deja la grande con coqueta fotito

En varias ocasiones te hemos contado que Ignacia Michelson es más que activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde cuenta con más de 2.2 millones de seguidores, a los que siempre enamora con coquetas postales.

Así es como ocurrió recientemente, luego de compartir una fotito, en la que muestra el osado look que eligió para salir a carretear. Luciendo un pequeño conjunto de top y short de cuero con cadenas, el que dejaba casi nada a la imaginación, además de unas grandes botas a juego.

«Soy más feliz ahora que no te tengo» es el simple mensaje que escribió Ignacia Michelson para acompañar el picarón registro donde aparece a cuerpo completo modelando su rockera tenida.

Al poco tiempo de subir la publicación, la polémica ex chica reality, recibió más de 47 mil me gusta y cientos de mensajes de sus seguidores, los que no dudaron en llenarla de piropos, además de hacer obvias referencias a su particular relación con Marcianeke.

«Los mejores estilos los tienes tu»; «Preciosa bb»; «ay hermosa»; «Dímelo ma»; «Bomba»; «Ignacia antonia por dioooos»; «Weona aaaaa k regiaaaaa»; «Son el uno para el otro con el marcianeke»; «Bellísima»; «Tan bella» y «Palito pal marcianeke?» es parte de lo que le escribieron a Ignacia Michelson.

Ignacia Michelson y Marcianeke

Hace varias semanas que te hemos contado sobre el bullado romance entre la también DJ y Marcianeke, esto luego de que pillaran a los chiquillos perreando de lo lindo durante un carrete.

Desde ese momento que Ignacia Michelson se dedica ha compartir algunos detalles de su relación, revelando que es «abierta», por lo que no están pololeando. Junto con esto, también aprovechó de subir unas románticas postales junto al artista urbano.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que durante la jornada de este viernes, Marcianeke lanzó «Ella me llama», canción inspirada y protagonizada ni más ni menos que por la chiquilla.