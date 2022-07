Paty Maldonado y Cata Pulido hacen pebre a Camila Recabarren: «Se metió en un forro»

Sin duda, una de las polémicas más grandes de los últimos días es la funa a la ex-Miss Chile Camila Recabarren. Recordemos que la chiquilla fue denunciada por una de chilena radicada en Estados Unidos llamada Daniela López.

La chiquilla denunció a la ex «MasterChef Celebrity» por no pago de arriendo y una entrega de inmueble en pésimas condiciones. «Ayúdenme a funar a Camila Recabarren. La rata se fue sin pagar el arriendo y dejó el departamento todo sucio», comenzó reclamando López.

«Quebró cosas y lo dejó en mal estado. La terrible Miss Chile, se fue como rata sin pagar 1.300 dólares. No pagó agua ni luz», agregó.

«Las indomables» se van en contra de Recabarren

Y ahora, las más recientes en comentar el tema fueron Paty Maldonado y Cata Pulido; a través de su programa de YouTube, Las Indomables.

Bajo este contexto, Maldonado comentó: «Allá es muy fregado con la gente que trabaja sin papeles, y eso le debe estar pasando a la Camila Recabarren, se fue a pintar mono, pensará la pobre cabra que la llamarán de Hollywood, y debió partir de abajo. Es muy complicado».

Por otra parte, Pulido agregó: «A mí me cuesta lo de ella, porque yo trabajé con ella y le tengo mucho cariño. Era una cabra que con esfuerzo estaba metida con un caballero mayor, salió Miss Chile, tiene una historia de vida bastante acontecida».

Y dentro de esa misma línea, la actriz aprovechó de comentar: «Trabajé con ella en el matinal, y la vi encaminada en un buen camino. Pero me duele porque conozco a su familia y no entiendo qué le pasó. Una cabra que tiene dos millones de seguidores en Instagram, y que puede monetizar inteligentemente y no entiendo qué sucede con ella».

Cerrando el tema de conversación: «estuve un poco al medio de la relación que tuvo con el cabro argentino y Tatón, iba a trabajar conmigo esa chiquilla. Es lamentable, no se rodeó de buena gente me da la impresión y cayó en un estado de amistades que le hicieron mucho daño. El problema es que tiene una hija y puedes carrearla a estas situaciones. Encuentro que está complicado para ella«.

Por último, según reportó TiempoX, Pulido cerró la conversación asegurando: «se metió en un forro, y me duele porque ella luchó contra el lado oscuro de la vida, como cualquier joven, yo no voy a juzgar eso».