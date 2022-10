Gigi Martin y lo que significó la muerte de su hermano para su madre: «Empezó a decaer y decaer»

«De Tú a Tú» tuvo una nueva edición el pasado domingo 2 de octubre. En esta ocasión, fue Gigi Martin quien llegó al espacio conducido por Martín Cárcamo, donde abordó varios aspectos de su vida, tanto buenos como complejos.

Nelson Martin (nombre real del conocido humorista chileno), recibió al «rubio natural» en su casa ubicada en Peñaflor. Ya en el lugar, se dirigieron al subterráneo de su hogar, donde guarda una colección de recuerdos de su carrera artística.

Asimismo, ya sentados en el lugar, Gigi Martin comenzó diciendo que su apellido de origen francés, pero que su familia es de origen humilde. Y que, después de diversas barreras, se mudó junto a su familia a Peñaflor, comuna donde empezó a repartir diarios a sus 11 años. Esto ya que su tío tenía un kiosco, mientras que su padre era obrero y su madre hacía aseo.

«Mi mamá trabajó tres años en la casa de Buddy Richard haciendo aseo y lavando ropa», contó el comediante, antes de que su padre, Eduardo, le enviara un emocionante mensaje a sus 93 años.

«Le deseo que le vaya muy bien y viva eternamente como estoy viviendo yo, que me falta una chaucha para los 100», señaló el progenitor del humorista, quien también recibió saludos de sus hermanos Óscar y Pablo, lo que llevó a Gigi a recordar uno de los momentos más complejos de su vida.

El fallecimiento de su hermano Quintin

«Yo con Quintin era muy yunta porque jugábamos fútbol. Cuando falleció me quedé cojo, me quedé sin un pie», señaló, y recordó que su fallecimiento se dio cuando estaban muy distanciados. Esto debido a que Quintin trabajaba con Mauricio Flores en Morandé con Compañía. Y, a veces, hacían chistes que referenciaban a Gigi, en ese entonces enemistado con Flores.

«Yo dije ‘Mi hermano murió para mí, ya no existe’. Y a los dos o tres meses mi hermano murió», reveló el comediante.

Tras enterarse de su muerte por un paro cardiorrespiratorio, Gigi sintió una gran culpa por haber renegado de su hermano: «No se lo doy a nadie. Es como que no está pasando, que es mentira. Es muy difícil sacarse esa culpa. Aún me da vuelta».

La reconciliación con su amigo y el efecto negativo en su progenitora

Asimismo, la tragedia le permitió reencontrarse con Flores en el velorio. «De repente miro para el lado y estaba Mauricio. Hace mucho tiempo que no nos veíamos, y nos encontramos a los pies del lecho de mi hermano muerto. Nos abrazamos, yo lloraba desconsoladamente», relató.

Tras la muerte de Quintin, su madre no volvió a ser la misma. «Empezó a decaer y decaer. Le vino una depresión catatónica, que se empiezan a tullir, ya no hablaba. Yo la extraño mucho porque ella se preocupaba cuando me veía en la tele. Me decía: ‘Hoy estuvo un poquito fome, búsquese más chistes buenos’», recordó.

El conductor le mostró un video de su mamá dándole un saludo hace 24 años en «Venga conmigo», lo que emocionó al comediante. «Había olvidado la voz de mi mamá. Es impresionante volverla a ver, estaba tan clarita ella diciéndome las cosas», indicó.