Martín Cárcamo lloró con «Ex-Huevo» Fuenzalida: «Es un tema complicado»

El proyecto más reciente de Canal 13 con Martín Cárcamo, estrenó su capítulo más reciente el pasado Domingo. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la atención a Felipe Viel; si no, un adelanto del episodio siguiente donde el rubio entrevistará a Daniel «Ex-Huevo» Fuenzalida.

En el clip del siguiente episodio, podemos ver como nuestro querido ex-huevito habla de lo humano y lo divino con Martín Cárcamo. Sin embargo, podemos ver como el tema del fallecimiento de la madre de Fuenzalida producto del Covid-19, conmovió fuertemente al animador del 13.

El huevito habla sobre su mamá

Frente a la pregunta «¿Cómo era tu mamá?»; Fuenzalida comentó de inmediato: «voy a llorar altiro porque es un tema muy, muy complicado».

Asimismo, en el adelanto se puede ver al huevito asegurando: “Le dije mamá, viene fuerte lo de la pandemia. Lo primero que me dice ‘aquí me voy a morir’. Yo le dije ‘no mamá, no te vas a morir’. Y a las 10, mi papá me dice ‘vente que la mamá está mal’”.

Por otra parte, también en el clip podemos ver como Martín Cárcamo conversó con el padre del animador de «Me Late». El papá de Fuenzalida aseguró con respecto a su difunta esposa que estuvieron «56 años de casados, nunca peleamos, no recuerdo haber peleado«, según reportó Publimetro.

Cárcamo fue víctima de brujería

Martín Cárcamo sin duda está pasando por un exitoso periodo en la televisión. El rostro de Canal 13 ahora cuenta con 2 programas, «Qué Dice Chile» y «De Tú a Tú«. Sin embargo, esto no lo aleja de las polémicas y las historias extraña. Y precisamente, fue una de estas últimas la que reveló recientemente.

Cárcamo contó la historia en su programa de concursos, en medio de una ronda de pregunta entre los invitados. El animador preguntó sobre las cosas que la gente quemaba; y uno de los concursantes entregó la respuesta: «muñecos de brujería».

Ante tales dichos, Martín Cárcamo se reveló afirmando: “¿Yo les he contado la historia del muñeco de la brujería conmigo?“.

“Una vez a mí me hicieron una brujería. Inmerecida. Lo peor de todo es que había un muñeco, esto lo digo de verdad, no es chiste, yo tenía un dolor aquí, en el trigémino, tenía toda esta cuestión agarrada“, añadió.

El animador continuó con su relato añadiendo que: “llamo a mi casa por el dolor y me dicen que encontraron un muñeco en el closet, un muñeco rubio lleno de alfileres en la cara“.