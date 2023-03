Daniela Aránguiz y el especial detalle que mostró en redes: «No sé cómo retribuir ese cariño»

El nombre de Daniela Aránguiz ha sido vinculado a la gran polémica vinculada tanto con su ex pareja, Jorge Valdivia, y la diputada, Maite Orsini.

Sin embargo, ahora la ex chica Mekano destacó en sus redes por algo que positivo que vivió durante la última jornada y que mostró a través de sus historias de Instagram.

Daniela Aránguiz y el especial detalle que recibió

En su intento de retomar su vida de forma normal, la panelista de Zona de Estrellas dio las gracias por tierno gesto que tuvieron con ella. Este detalle ocurrió en una conocida cafetería de Santiago y la dejó más contenta que «perro con dos colas».

«Miren que hermoso lo que me regalaron, me siento muy querida. Les quiero dar las gracias a todos los me dan demostraciones de cariño», agradeció Daniela Aránguiz al mostrar un café que contaba con un diseño de corazón con espuma.

Asimismo, la ex chica Mekano continuó diciendo en las historias de su Instagram: «No sé cómo retribuir ese cariño», complementó la chiquilla. A continuación te dejamos el video del especial momento que vivió Daniela Aránguiz.

La ex chica Mekano rompió el silencio

Durante los últimos días se viralizó la información de que Daniela Aránguiz diría adiós a Zona de Estrellas. Sin embargo, esto fue desmentido por la misma influencer, quien dejó como chaleco de mono, a quien entregó esa versión en la competencia (Sígueme y te Sigo de TV+).

«No me voy a ir del programa, es totalmente falso. No sé de dónde saca esas cosas. Llámame cuando tengas una duda», declaró Daniela Aránguiz, apuntando al animador del programa quien entregó la desconocida información.

Incluso, la ex chica Mekano aprovechó de informar que se sumará a un nuevo espacio, además de sus labores en Zona de Estrellas.

«El día 15 de marzo me integro a Las Indomables con Raquel Argandoña y Patricia Maldonado», desclasificó.