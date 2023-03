«Devuélvete que te pasaste»: Karla Melo saca suspiros con bikinazos de sus vacaciones

Karla Melo la está pasando de lo lindo en sus vacaciones en Río de Janeiro, Brasil, lugar desde donde se lució con publicaciones que sacaron aplausos entre sus fieles seguidores de Instagram.

Fue a través de la misma plataforma donde posee más de 887 mil seguidores, donde la chiquilla compartió un par de fotitos en traje de baño, que enamoraron a los fieles cibernautas de su perfil en la red social.

Los bikinazos de Karla Melo que dejaron la grande en redes

«Día 4 en Río e isla grande🌴❤️ Ta rico aquí😌», escribió la actriz y cantante, junto con etiquetar a sus acompañante en su travesía al país de la samba. Entre ellos, su conocida hermana, Kamila.

Asimismo, tal como ocurre en cada publicación de la querida artista nacional, esta no demoró en recibir muchas reacciones positivas. En ese sentido, fueron más de 49 mil corazones y más de 200 comentarios que le llegaron a Karla Melo en su cuenta.

«Diosa… Hermosa… Capa… No hay adjetivo para definirte»; «Si es chilena es buena»; «te sale todo tan natural, hace que me enamore más de ti»; «Ricura te pasaste»; «Linda me encantas»; «Karlita te ves joya»; «te diría tantas cosas»; «Más bella que eres»; «Mi love platónico»; «Regia po wna»; «Devuelvete que te pasaste», le escribieron, según rescató Corazón.

El inesperado suceso que vivió el amigo de la actriz

Recordemos que hace unos días se hizo viral un curioso registro de Karla Melo en sus redes sociales. Ahí se pudo observar como su amigo, Lucas Caro, sufrió un accidente en las calles de Brasil.

En ese contexto, la actriz nacional estaba grabando en formato selfie cuando vio a la distancia a unos chilenos. Ahí fue cuando al cruzar la calle, su amigo fue atropellado por una moto.

«Si algo hemos aprendido de Río de Janeiro es que nadie respeta los semáforos», dijo Karla Melo sobre el hecho que te dejamos a continuación.