«Está calavérica señora»: los feos mensajes que recibió Carolina Arregui por su aspecto físico

Carolina Arregui sigue dando que hablar, aunque lamentablemente no solo por su trabajo en la pantalla chica chilena, sino que por su aspecto físico.

Recordemos que la actriz de 57 actualmente cuenta con el papel protagónico de Mariana Nazir en la teleserie de mega llamada «Juego de Ilusiones», que comenzó a emitirse hace un mes.

Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram con más de 735 mil seguidores, no solo destacan los detalles profesionales de la intérprete nacional, sino que los mensajes apuntan a su delgadez sin ningún tipo de piedad.

El terror de las redes sociales que está sufriendo Carolina Arregui

Como bien muchos saben, las redes sociales son un «arma de doble filo». Esto lo sabe más que bien Carolina Arregui, quien usualmente sufre los ataques gratuitos de los cibernautas que llegan a su perfil en la plataforma de la camarita.

Si hace unos días los mensajes apuntaron a su físico en el marco del casorio de su hijo, Miguel Rodríguez Arregui, ahora se dirigieron a unas simples postales que compartió la intérprete nacional en su cuenta.

«Jueves… sin filtro 😘», escribió Carolina Arregui en la bajada de foto de una de sus recientes publicaciones. En ese instante, la actriz compartió un par de registros en formato selfie y sin ningún retoque de la red social.

Fue en ese simple carrusel de la actriz donde los feos comentarios volvieron a aparecer y quizás aún más fuertes. Esto en su mayoría en contra de la protagonista de Juego de Ilusiones.

«Está calaverica señora, no parece real»; «Me gustaba la anterior era más bonita»; «No es q quiera molestar, pero me preocupa tanta delgadez»; «No se ve saludable. Estar flaca no es estar linda. Esta más delgada que a los 15″, fueron otros de los comentarios de cibernautas que opinaron del cuerpo ajeno sin previa consulta.