Lizardo Garrido tras ser diagnosticado con leucemia: «Yo no me quería tratar, no quería sufrir»

Este domingo se emitirá un nuevo capítulo de la nueva temporada del programa «De Tú a Tú», donde Martín Cárcamo conversará con otra destacada figura a nivel nacional: el «Chano», Lizardo Garrido.

Después del profundo diálogo con Gonzalo Valenzuela, ahora el «rubio natural» compartirá un íntimo momento con el histórico ex jugador de Colo Colo. En ese contexto, Lizardo Garrido se sincerará sobre las complejas situaciones que le ha tocado vivir durante los últimos años.

Lizardo Garrido y los díficiles diagnósticos que tuvo que enfrentar

El campeón de la Copa Libertadores de 1991 recordará la muerte de su esposa Miriam, ocurrida producto de un cáncer en 2018.

«Yo no quería que me dijeran, porque olfateaba que venía mal la cosa. Y me dicen que tiene un cáncer al pulmón. Cuando le cortaron el pelo ahí fue muy difícil, muy fuerte, para ella fue brutal. Y ahí empezó todo este martirio», indicará.

El fallecimiento del amor de su vida trajo consecuencias para él mismo también, según recordará.

«A los 18 o 20 días empecé a sentir una angustia fuerte y un dolor en el pecho. Partí a la clínica, llegué justo y me dio un infarto. Creo absolutamente que fue de pena. Yo lloraba todos los santos días», revelará el futbolista.

Y eso no es todo, ya que desde 2022 lucha él mismo contra una leucemia.

«A mí me salió un herpes, se me manifestó con unas rayas rojas en el estómago, espalda y brazo izquierdo. Eso en la noche me quemaba», partirá relatando.

Tras muchos exámenes, descubrió que era más grave que sólo una alergia. «Cuando me dijeron cáncer a la sangre me desmoroné y me caí», admitirá, indicando que se rehusó a tener un tratamiento.

«Les dije a mis hijos que yo no me quería tratar, no quería sufrir. No me da el cuero para estar acá nuevamente, otra vez toda la historia de Miriam en la clínica. Yo sabía que esto no tiene vuelta, para mí el cáncer es muerte. Ellos me dijeron ‘Si tú quieres esto, te lo respetamos'», confesará.

El actual estado del «Chano»

Finalmente, tras estar 73 días en la clínica, el deportista fue dado de alta después de recibir tratamiento de células madre de parte de su propia hija.

«Ahora estoy súper controlado, con médico, con quimio en pastillas. Me siento mejor, aunque hay días en que no me puedo levantar. Ya no tengo células cancerígenas en mi médula», dará a conocer acerca de su estado actual.