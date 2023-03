«Me caso»: Betsy Camino celebra importante logro con jugado vestido transparente

Betsy Camino nos tiene acostumbrados a dejar la grande con cada cosa que sube a su cuenta de Instagram con 300 mil seguidores. Esto siempre acompañada de la mención de su perfil de Unlok, plataforma de contenido subido de tono que la chiquilla suele promocionar.

No obstante, la ex Aquí se Baila ahora no se la jugó al 100%. Puesto que no se la jugó con algún registro a potope o dejando casi nada a la imaginación. Al contrario, la cubana apostó por una serie de postales con un vestido blanco y con transparencia para celebrar un importante logro en su cuenta.

La especial celebración de Betsy Camino en redes

«Ya somos 300K 🥳», señaló la bailarina en su perfil de Instagram durante la última, compartiendo varias fotitos con un atuendo blanco y sosteniendo un gran ramo de flores.

«Un regalo 💝 muy lindo de ustedes q lo disfruto mucho, y más aún porq estoy enferma y hoy estuve en urgencia – con fiebre, mal estar, pensaba q era nuevamente COVID. Pero es un virus – influenza (menos mal) 😅🤓», continuó diciendo Betsy Camino en la red social.

Pero la cubana no solo se quedó en lo anterior. Ella siguió con un especial agradecimiento a los cibernautas que la siguen en la plataforma.

«Así q desde mi camita. Les mando mil gracias 🤩 a esta #instafamilia Bella q tengo … q felicidad 🥹tan grande tengoooooooo , en serio estoy rayando la papa 😂😂😂 !!!! Un besote a todos gente», cerró la chiquilla, junto con entregar los responsables del ramo de flores y de su outfit.

La publicación de Betsy Camino se llenó con decenas de buenas reacciones, por parte de los usuarios que le dejaron los habituales piropos y de quienes le desearon una pronta recuperación.

«Tener una mujer como tu es llegar al cielo»; «Saludos betsy y pronta recuperación 😍»; «Me caso 😍», «Pronta recuperación mi morenita te amo 💕», son solo algunos de los ejemplos de las buenas vibras que se hicieron presente en el carrusel de postales.