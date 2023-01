¡Fabulosa!: el osado destape de Betsy Camino que encendió las redes

Betsy Camino volvió a encender su perfil de Instagram con más de 297 mil seguidores. Esto después de compartir el adelanto de una coqueta sesión de fotos que va directo a su cuenta de Unlok, la plataforma similar a Only Fans.

«Viernes 13 y yo ❤️‍🔥💣😮‍💨!!! En el link de mi biografía #unlock les dejé unas bombas !!! Hoy estaré contestando sus mensajes privados en esa plataforma», escribió la cubana.

Del mismo modo, la chiquilla se encargó de darle a créditos a un par de personas. Los mismos que estuvieron a cargo del osado look con el que la cubana dejó a varios al borde de un infarto.

«Ya basta 😢😢😢 quiero ese pops😍😂 minaaaaa betzy»; «Eres muy hermosa betsy quedé sin palabras 😍😍😍😍»; «Diosa ❤️»; «Fuego ese video»; «Bella 😍😍😍😍🔥🔥»; «Hasta cuando nos haces sufrir!!!🔥🔥», «Fabulosa!!!!!!!», fueron algunos de las reacciones que recibió Betsy Camino, en el registro donde dejó la patá al ritmo de «Mini Mini» de Marcianeke y Punto40.

¿Betsy Camino tuvo algo con Esteban Paredes?

Hace solo un par de días, Betsy Camino fue consultada en «Sígueme y te Sigo» por uno de los eternos rumores de farandulandia: su relación con uno de los grandes goleadores de Colo Colo y el fútbol chileno.

«¿Pasó algo con Esteban Paredes?», fue la pregunta que que lanzó Mauricio Israel, mientras el panel comentaba otro supuesto romance de farandulandia, que involucra a Gala Caldirola y a Mauricio Pinilla.

Por su parte, Betsy Camino sepultó de una las especulaciones de forma categórica. «Muchas veces me vincularon con él. No somos amigos ni nada. No lo conozco», dijo de entrada la bailarina.

En cuanto a su opinión sobre el goleador histórico de Colo Colo y el fútbol chileno, la bailarina señaló: «Yo lo encuentro guapo pero eso no tiene nada de malo», cerró la ex Aquí se Baila.