«Me tenían encerrado con llave»: Miguelito y el maltrato que sufrió antes de llegar a Chile

Hoy a la noche se estrenará un nuevo capítulo de «Juego Textual» de Canal 13 y participará el reconocido personaje de televisión, Miguelito.

El actor y humorista, contará el complicado episodio que vivió antes de llegar a Chile y convertirse en integrante del extinto «Morandé con Compañía».

La terrible etapa de Miguelito

En el extracto de la nueva edición del estelar, Hans Malpartida más conocido como «Miguelito», reveló a cerca de sus primeros años como comediante en Perú y su llegada a Chile.

Todo comenzó cuando fue reclutado por un circo peruano, donde fue categorizado como el payaso más pequeño del mundo. De hecho, ahí lo apodaron «Miguelito».

En lo que relató el actor, cuando llegó con la gira del circo a Chile, fue víctima de abusos y malos tratos por parte de sus jefes e incluso lo encerraban en una pieza.

«Me tenían encerrado con llave. Yo era su diamante en bruto y sabían que si me exponían, me iban a perder, que me iba a quedar trabajando acá, que es lo que finalmente ocurrió», así iniciará el relato esta noche.

«Ellos eran maltratadores de la gente, maltrataban al personal. Lo pasé mal, estuve seis meses antes de llegar a Chile llorando, me quería ir a mi casa, y cuando estaba con mi maleta, sentía que alguien estaba detrás de mí y me recogía», recordará Miguelito.

El actor, logró irse del circo peruano para cambiarse a uno chileno. No obstante, fue amenazado por sus antiguos jefes.

«Ellos quedaron debiéndome plata, se burlaron de mí y me humillaron. Lo más barato que me dijeron fue que yo comía gracias a ellos, que en mi pueblo me iba a morir de hambre. También me amenazaron, me dijeron ‘ten cuidado, rézale a Dios porque no importan los años que pasen, te vamos a matar», relatará.