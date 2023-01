¡Se aburrió!: Gala Caldirola responde sin filtro a especulaciones de su vida amorosa

La vida amorosa de Gala Caldirola ha sido pauta de varios profesionales del cahuín en Chile. Desde que la modelo española terminó su relación con Iván Cabrera, ha sido vinculada con famosillos como Mauricio Pinilla y Luis Mateucci, pero nada de eso sería verdad.

Recordemos que hace solo un par de días se viralizaron unas imágenes de Gala Caldirola y «Pinigol» en un conocido bar capitalino celebrando el Año Nuevo. Mismo lugar que en el también estaban las hermanas del también comentarista deportivo en la actualidad.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que la ex chica reality abrió la caja de preguntas de su cuenta de Instagram, en la que fue consultada por la habitual vinculación amorosa con distintos famosillos.

«¿No te molesta que te vinculen con tanto hombre sin tener pruebas?», le consultaron a la española quien no dudó responder en las historias de su perfil.

La respuesta sin filtro de Gala Caldirola en redes

«Obvio que me molesta», comenzó respondiendo la ex chica reality a través de un video.

De igual forma, Gala Caldirola continuó diciendo: «a todo el mundo le molestaría que hablen de su vida privada, pero también soy consciente de que siendo personaje público, y más una mujer en una sociedad un poquito machista, es súper normal que esto pueda suceder», manifestó la modelo española en el registro de sus historias.

Además, la chiquilla aprovechó el espacio para contar la firme sobre todos los rumores asociados a su vida amorosa. «Si quieren saber la verdad de todo esto, el 75% de los rumores que han dicho son mentira», aseguró.

Incluso, Gala Caldirola recordó su pasada relación con Mauricio Isla. «Me separé hace un año y medio, soy una mujer soltera», afirmó además de aclarar: «sí es cierto que he conocido personas, y sí es cierto que me he dado y me doy la posibilidad de rehacer mi vida», indicó.

Para poner punto final al tema, la española dio vuelta la página diciendo: «pero eso, ¿me molesta? Sí, ¿es todo cierto? No», cerró Gala Caldirola, quien en más de una ocasión ha tenido que salir a hablar ante las especulaciones de los temas asociados a su corazoncito.