Shakira se va con todo en contra de Piqué por su hijo

La historia de Gerard Piqué y Shakira, llegó a su final durante el pasado año 2022, tras una supuesta infidelidad por parte del ex defensor central del Barcelona.

Ante esto, diversos hechos han marcado la vida de ambos tras la separación, aunque en esta ocasión, la noticia que los vuelve a tener en la mira es por un tema en conjunto, su hijo.

¿Qué pasó con el hijo de Piqué y Shakira?

Todo ocurrió el pasado 7 de enero en un programa de Twich, en donde Piqué decidió llevar a su hijo de 9 años, Milán, a una transmisión para un programa organizado entre el ex defensor y el famoso streamer Ibai Llanos.

Por este motivo, la cantante no tardó en mostrar su descontento en contra de su ex pareja, por llevar a su hijo a un programa que contenía un contenido no apto para todo público.

El programa en específico, es en base al popular proyecto «King’s League», misma que se define como una liga de fútbol en la cual compiten ex futbolistas y streamers.

A pesar de lo cómodo y feliz que se vio a Milán, las redes sociales no estuvieron totalmente de acuerdo con la presentación del pequeño en el programa. Esto principalmente debido al lenguaje utilizado, el cual en más de una ocasión fue excesivo para un menor de edad.

Un ejemplo de esto, fue cuando el mismo Piqué se refirió a otro streamer como «violador».

Aunque esto no fue todo, ya que, según se dio a conocer por parte del entorno de la artista, habría incluso un problema legal detrás, ya que la cantante nunca habría dado su consentimiento para que su hijo apareciera en cámara.

Esto es algo que hizo estallar las redes sociales, ya que se trataría de una irresponsabilidad por parte del ex futbolista, quien no estaría manteniendo al tanto a la madre respecto a lo que ocurre con su hijo.