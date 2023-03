«Estoy en llamas»: Romeo Santos besa a Sabrina Sosa en el primero de sus shows en Chile

Romeo Santos inició con todo sus nueve conciertos en Chile. El mismo que presenciado por una fanaticada más que eufórica, además de un par de famosillas que llegaron al Movistar Arena.

Una de ellas fue Sabrina Sosa, quien se llevó más que solamente una buena experiencia. La modelo trasandina estaba en primera fila viendo el show del «Rey de la bachata», ubicación más que precisa para interactuar con el cantante e incluso, terminar recibiendo un beso de Romeo Santos.

El coqueto momento entre el «Rey» y Sabrina Sosa

Otro de los momentos que dejó la grande en el Movistar Arena fue cuando Romeo Santos comenzó a cantar «Un Beso», que Sabrina Sosa se acercó más al escenario y el artista se inclinó para recibir un beso en la cara.

Sin embargo, la rubia se acercó y Romeo Santos le corrió la cara para terminar el coqueto momento con un piquito.

En este inesperado momento fue explicado por la misma chiquilla en conversación con ADN Radio.

«Es mi noche, es mi noche, estoy en llamas, a parte de que soy re fanática de Romeo Santos, voy a venir dos días y ya el primero, en esta primera noche que me pase esto», comenzó diciendo Sabrina Sosa.

«Tenía de hecho una entrada más para el costado. Por eso digo que era mi día, me dijeron ‘venite que te tenemos otro lugar más adelante’ y quedé adelante en el centro», agregó la trasandina.

Junto con lo anterior, la modelo argentina también añadió: «primero me tocó la mano y yo ya estaba ‘no, no puede ser’ y luego llega la parte del beso que fue sorpresa para todos, y me encantó», complementó la chiquilla.

Asimismo, después que le preguntaron sobre si hubo un coqueteo durante el show del «Rey», Sabrina Sosa dijo: «entre nos, o sea sí porque yo esto mirando y obvio que te mira, te mira fijo, yo creo que lo hace con todas las fans, pero me tocó el beso», concluyó.