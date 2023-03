Gonzalo Valenzuela cuenta la firme sobre el mito de «El Manguera»

Gonzalo Valenzuela fue el protagonista del primer episodio de la nueva temporada de «De Tú a Tú», el programa de conversación conducido por Martín Cárcamo.

El intérprete nacional abordó distintos temas personales como las importantes pérdidas familiares que ha experimentado durante su vida. Incluso, también hubo tiempo para referirse a su primer papel en Argentina que lo llevó a conocer a la actriz y presentadora, Juana Viale, a quien calificó como la mujer más importante de su vida.

Pero también hubo momento para la distensión, cuando se refirió al apodo del «manguera» y a las consecuencias que le trajo para su vida aquella curiosa denominación.

Gonzalo Valenzuela cuenta la firme sobre su comentado apodo

Al referirse a su carrera profesional, Gonzalo Valenzuela indicó que fue Liliana Ross quien lo descubrió y lo llamó para integrarse al elenco de la obra de stiptease masculino, «Sinvergüenzas».

Ahí fue que el intérprete nacional recordó a su personaje en la obra, apodado «El Manguera». En ese sentido, Gonzalo Valenzuela aseguró que usaba una prótesis para la escena final, cuando todos los personajes hacen un desnudo total frente al público.

«Lo fui a comprar con la Lily. Fuimos a un sex shop, era de látex», confesó. Luego de un saludo de su ex compañero en «Sinvergüenzas», Rodrigo Muñoz, Gonzalo Valenzuela recordó que para la última función Rodrigo le hizo una dolorosa broma: le echó ají picado a dicha prótesis.

«Me tiré encima, me agarraron entre todos, lo quería matar», confesó sobre su reacción.

En torno al mito generado por el personaje del Manguera, Gonzalo Valenzuela señaló que le ha sido beneficioso y perjudicial a la vez.

«Para mí ha sido un karma, porque lo encuentro lo más ordinario que hay. A mí me trajo serios problemas, porque entre los varones no hay nadie que me tolere, generaba bronca», desclasificó.