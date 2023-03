La astuta respuesta de Mauricio Pinilla sobre Gala Caldirola que sacó risas en Podemos Hablar

En lo que fue el episodio más reciente del popular programa de Chilevisión, Podemos Hablar, Mauricio Pinilla fue uno de los invitados especiales para compartir pantalla junto a Latife Soto Fabrizio Copano y Daniella Campos.

Aquí, se hablaron de distintos puntos acerca de la vida personal por parte de los ya mencionados rostros. Sin embargo, un particular momento se vivió cuando Jaime Figueroa aprovechó para conversar con los invitados, antes del inicio del capítulo.

La astucia de Pinilla

Fue durante las ya mencionadas conversaciones de Jaime Figueroa, en donde el gracioso momento tuvo lugar en el programa. Todo esto se pudo ver en la pantalla chica una vez ya iniciadio el episodio, siendo un espacio que se da frecuentemente en Podemos Hablar.

Cabe destacar que este episodio fue el primero de la nueva temporada, empezando con todo, algo que se pudo ver en los tremendos invitados que el mismo tuvo.

Retomando con el tema principal, este ocurrió en el ya mencionado espacio que presenta el periodista Jaime Figueroa. Fue aquí donde se pudo ver a Mauricio Pinilla, momento en el cual el mismo periodista aprovechó de lanzarle una picarona pregunta.

Haciendo un especial énfasis en lo que podría ser un nuevo amorío, el periodista preguntó directamente al exfutbolista sobre una posible conexión con Gala Caldirola. «Oye, ¿y qué pasó con la Gala finalmente Mauricio?», dejó caer Figueroa.

Momento en el cual Pinilla no tuvo ningún tipo de problema y de rápida manera respondió: «No, no me invitaron», sorprendiendo al ya mencionado periodista.

Tras esto, a Jaime Figueroa no le quedó más que aceptar su derrota. «No te invitaron, mira qué rápido es. Me cagó el chiste», concluyó.

El momento generó varias risas entre el elenco y los televidentes, aunque si lo quieres ver por tu cuenta, aquí te dejamos el enlace del episodio.