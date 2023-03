¡Llegó el dembow a la Hiperactiva!: El Mayor Clásico puso a bailar a Spider G y Matías Vega en la 92.5

Llegó el viernes y la Hiperactiva no se quiso quedar sin una buena celebración. Por ese motivo, Spider G y Matías Vega se lucieron con un invitado estrella para lo que fue un maravilloso programa, el cual también se pudo ver en YouTube.

Nos referimos a El Mayor Clásico, uno de los cantantes que más ha marcando presencia en lo que respecta al dembow dominicano, algo que ha logrado con varios trabajos más que destacados.

La Hiperactiva en llamas

En lo que fue su primera llegada a nuestro país, el ya mencionado cantante dominicano expresó que se sentía bastante contento y que la vibra de Chile era algo diferente.

Además, dejó caer que bajo su perspectiva: «El acento chileno es una maravilla, porque a mí me gusta, yo estudio la cultura. Lo primero que hice cuando me levanté esta mañana, miré el sol y me quedé mirando para los lados, sintiendo el ambiente fresco, todo es fresco para mí».

El artista llegó directamente desde Santo Domingo, República Dominicana, ya que esta noche tendrá su primera presentación en nuestro país.

«Esta noche es especial, hoy nos vemos en Caracas Club, en Bellavista», dejó caer el artista para la Hiperactiva, evidenciando una clara emoción y ansias por lo que será esta primera vez: «traje los zapatos nuevos porque hoy es exclusivo».

Otro punto que tocó El Mayor Clásico fue su conexión directa con los artistas nacionales, agregando lo siguiente: «Soy amigo de muchos artistas de Chile, está Pablo Chill-E, El Avatar, Jairo Vera, tengo a Macianeke, que es muy duro. También Adan La Amenaza».

Su conexión con la música

Tras la pregunta de Matías Vega, El Mayor Clásico explicó que su carrera musical tenía una motivación específico. «De chico me gusta trabajar por tener lo que yo quiero y creo que la vibra que yo tengo es una vibra bien linda en la cadena colectiva», expresó en un inicio.

Posteriormente, continuó agregando que: «Desde chiquito yo siempre he sido así, energético, que me gusta ponerme para las cosas. Yo digo ‘bueno’, ya que yo veo que la música es una oportunidad para yo salir del camino que yo iba, no es que yo estuviera haciendo lo incorrecto, pero no iba por buen camino. Y me puse a cantar y tuve una buena aceptación por el barrio y la cosa empezó a expandirse y cuando yo vine a ver ya estaba todo el mundo vuelto loco con mi canción».

Cabe destacar que El Mayor Clásico fue parte de los artistas que influyeron mucho para lograr hacer que el dembow suene más a nivel mundial. A lo que también se sumaron artistas como Secreto, El Alfa y Chimbala.

Sin embargo, esto no hizo que su humildad como persona se perdiera. «Yo sé que hay mucha gente que antes de yo iniciar, empezaron la música. Yo soy uno de los que sí se encargó de llevarlo más lejos, no el que la inicio. No me puedo dar el papel de líder cuando somos muchos que estamos haciendo el trabajo».

El tremendo halago para los cabros

La gran charla no podía terminar de una mejor forma. Todo esto porque el artista aprovechó de agradecer y tirarles unas buenas flores a nuestros cabros de Hiperactiva.

Bajo el mismo punto expresó lo siguiente. «Ustedes en la cabina tiene una química demasiado fuerte y creo que eso es lo que hace que tengan éxito. Porque cuando la fórmula está buena, todo el mundo la siente y empieza a sintonizar».

Cabe destacar que el artista estará presente esta noche en el Caracas Club de Bellavista. Por otra parte, mañana estará en WAOO 2.0 del mismo sector y el domingo terminará en Donde Carloncho.

En caso de que quieras saber más acerca de sus presentaciones, te dejamos su Instagram oficial.