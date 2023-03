¡Se fue de Chile!: Naya Fácil tomó sus maletas y partió a particular destino

Naya Fácil, quiéranlo o no, se convirtió en una influencer de nuestro país. A través de sus redes sociales cuenta todas las actividades que realiza durante el día. De hecho, ya tiene casi un millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

En ese sentido, recientemente, contó por medio de historias, los preparativos para su viaje. Desde sus compras previas hasta la llegada a su paradisíaco destino. La influencer, sorprendió a todos seguidores con la publicación de los registros, ya que hizo participe a todos sus fieles seguidores.

¿Dónde se va?

Naya Fácil, antes de partir, quiso poner suspenso al asunto e hizo una dinámica de encuesta para sus miles de seguidores. 4 eran las opciones: Argentina, Punta Cana, Brasil y México.

«Chiquillos ya se siente el calor, llegamos a primera hora y no hay nadie. Estamos esperando todavía, yo me voy a subir al avión y voy a roncar. Me pondré la mascarilla, porque duermo con la boca abierta», declaró en el video en el Aeropuerto de Santiago.

«Oye no, no vine con mi hermana. Mi hermana no vino esta vez, así que se quedó allá en la casa», sumó ante quienes le preguntaban, por qué su hermana no iba.

Luego subió una foto, donde se le veía otra vez esperando el vuelo y agregó que será el tercer país que conocerá. A las 4.45, emprendieron rumbo a su destino. «Nos vamos, les aviso cuando lleguemos buenas noches», comentó.

«Estoy en Brasil, ya llegamos. Vamos con el guía, será el encargando de mostrarnos todo, todo eso mientras iban viajando en auto. Hace un calor», reveló Naya Fácil.

Posteriormente, hizo un video, donde probaba el agua de Brasil y comentó que era super dulce.

La influencer, siguió compartiendo sus aventuras en las primeras horas de sus vacaciones en Copacabana.

Revisa acá algunas postales de Naya Fácil: