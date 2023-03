Carmen Gloria Arroyo y su inesperada salida de Chilevisión: «No les quedó otra que…»

La noche del pasado jueves 2 de marzo en Canal 13 estuvo marcada por el fin de temporada de Socios de la Parrilla. En este último episodio del ciclo, Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta recibieron a una estelar invitada: la abogada, Carmen Gloria Arroyo.

Recordemos que la conudctora de «Carmen Gloria a tu servicio» venía de destacar en el Festival de Viña de Mar con el programa satélite, «Échale la culpa a Viña», junto a Tonka Tomicic.

La abogada tocó distintos temas en el programa, como sus 10 años de relación el ex modelo argentino, Bernardo Borgeat. Además, Los anfitriones, junto a la invitada, celebraron los 15 años del programa de Arroyo en pantalla abierta, desde que comenzó con «La jueza», primero en Chilevisión, donde permaneció 12 años, y en la actualidad en TVN con «Carmen Gloria a su servicio».

Precisamente con relación a este tema, recordó algunos emblemáticos casos que la llevó a dar sus primeros pasos en la pantalla chica. Incluso, tocó el tema de su repentina salida de su ex casa televisiva.

Carmen Gloria y su pasado televisivo en Chilevisión

La reconocida abogada recordó que en la década de los 2000 llevó las dos causas judiciales más emblemáticas y mediáticas de la época, la de Gemita Bueno por el caso Spiniak y la de Rodrigo Orias, el joven que asesinó a un sacerdote italiano en la Catedral de Santiago. Esta exposición en pantalla hizo que la llamaran de Chilevisión para realizar La jueza y dar así inicio a su carrera en el medio.

Al hablar de su ex casa televisiva, Carmen Gloria resumió su salida de CHV. «En general los argumentos eran un poco difusos… y finalmente no les quedó otra que decir que no pertenecíamos a la línea editorial que el canal quería tener para el futuro», recordó

Además, mencionó: «ellos tenían la prerrogativa de querer o no querer hacer mi programa, eso se los respeto, pero lo que me molestó fue lo de mi equipo, porque es un equipo de excelencia, era gente que se podía reubicar en otros programas», señaló la abogada.