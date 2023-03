¡No pasó piola!: Adriana Barrientos reacciona a los chats filtrados de Cecilia Gutiérrez

Cecilia Gutiérrez se metió en un «tete» importante durante las últimas horas, después de que una cuenta de chismes viralizara unos chats privados en los que hace pebre a sus compañeras en Zona de Estrellas: Daniela Aránguiz y Adriana Barrientos.

La polémica continuó poco tiempo más tarde, ya que la «Leona» reaccionó a la misma publicación que reveló las conversaciones de la periodista.

«Impactada 😲😲😲😲😲😲😲», comentó Adriana Barrientos en la cuenta del fuerte pelambre de la Miss Bombastic. El mismo que la vinculó a ella y a su amiga, Daniela Aránguiz.

Aunque el tema no quedó en lo anterior, ya que una usuaria le aclaró que los polémicos mensajes serían de hace más de tres meses. «A la página le faltó en la descripción comentar eso, que no son conversaciones de ahora y era sabido por todos que no se llevaban ninguno bien, pero que con el tiempo empezaron a tener mejores relaciones laborales», explicó la cibernauta.

Pero esta teoría fue puesta en duda por la misma Adriana Barrientos, quien reveló que, al menos en ese momento, Cecilia Gutiérrez la tenía bloqueada. No obstante, según pudo rescatar FMDOS, la ex chica reality se arrepentió de su mensaje y lo borró tiempo más tarde.

El cuestionado bikinazo de Adriana Barrientos

La panelista de Zona de Estrellas volvió a compartir unas fotos en luciendo un traje de baño de dos piezas con distintos colores. La parte superior de una tonalidad más oscura y la inferior de color blanco.

«Señora, ese bikini está que se le cae solo 😢 no de pena…», «Repitan… no debo opinar del cuerpo ajeno❤️»; «Hoy te dejo de seguir porque subes puras tonterías chao»; «Tiene dos globos😂😂😂»; «En donde quedó tu elegancia Adriana?»; «Ya es grotesca su imagen… antes se veía mucho me😔», fueron parte de las negativas reacciones a las osadas fotitos que puedes ver en este enlace.