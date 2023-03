¡La enfrentó!: Daniela Aránguiz revela detalles de su diálogo con Raquel Argandoña tras su llegada a Las Indomables

Hace unos días se inició otra polémica más ligada a Daniela Aránguiz, ya que según informaron desde farandulandia, su presencia en «Las Indomables» habría provocado la salida de Raquel Argandoña.

Esta información revelada por La Hora habría estado lejos de la realidad, ya que la misma «Quintrala» le contó la firme a la ex chica Mekano hace unos días.

«Nada que ver tú, simplemente estoy priorizando mi trabajo, tengo muchos viajes pendientes y con lo que me pasó me estoy replanteando», le habría dicho la panelista de Tal Cual a Daniela Aránguiz.

Esta declaración se confirmó en una reciente conversación de la chiquilla con Cecilia Gutiérrez. Esto mediante una tranmisión en vivo de Instagram de la «Miss Bombastic».

Daniela Aránguiz y la verdad sobre la polémica

«Me sentí súper mal por esta cuestión, me dolió tanto cuando me contaron», comenzó diciendo la ex chica Mekano, sobre la salida de Raquel Argandoña de Las Indomables.

Ahí fue cuando Daniela Aránguiz decidió ponerse en contacto con la Quintrala para conversar sobre el tema. «Yo hablé con la Raquel, le envié un mensaje diciéndole que por qué (se bajó), si es que ella tenía algún problema conmigo», continuó señalando a través de la red social.

«Me dijo que no, que nada que ver, que no era por mí, que quería retomar su vida, pasarlo bien», desclasificó Daniela Aránguiz, confirmando la versión que fue entregada por Publimetro.

Junto con lo anterior, la panelista de Zona de Estrellas entregó más detalles de la decisión de la panelista de Tal Cual. «Me contó que tenía muchos otros trabajos y, por lo que le pasó, quería replantearse y hacer cosas que no le quitarán tanto tiempo, porque el teatro la tenía agotadísima», contó Daniela Aránguiz.