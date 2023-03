«Llegué ebria al centro y me dejaron descansar»: Kathy Orellana habla sobre su nuevo proceso de rehabilitación

Kathy Orellana ha preocupado por mucho tiempo a sus seguidores y fanáticos debido a su alcoholismo. Por esta adicción recibió la ayuda de Daniel Fuenzalida, que más tarde dejó y que actualmente volvió a considerar, pero en otro centro de rehabilitación.

Así lo relató la ex Rojo en su regreso a la pantalla chica, durante una de las recientes ediciones del programa «Sígueme y te sigo» de TV+.

El relato de Kathy Orellana en su regreso a la televisión

«Lo que quiero es lograr entender, es salir adelante sola y con la ayuda de Dios, de mis papás, de mi pareja», señaló la cantante en aquel momento, afirmando que tenía depresión pero ya que no creían en los médicos.

Así fue como la artista nacional reveló que volvió a considerar la rehabilitación, tiempo más tarde después de dejar de recibir el apoyo del Centro ContrAdicción, donde nuestro querido «Huevito» es director ejecutivo.

«A mí me enamoró porque es un tratamiento cognitivo conductual. Te informan de tu enfermedad, te van conteniendo en el mismo dolor emocional y el conductual es el cambio de la conducta», contó Kathy Orellana en las pantallas de TV+, según consignó Corazón.

Además, la cantante también relató un episodio que vivió en «Creeré Chile», durante los primeros y complejos días de rehabilitación.

«Llegué ebria al centro y me dejaron descansar, dormir, comer, me apapacharon (…) nadie me juzgó, nadie me criticó», expresó Katherine Orellana junto con decir: «el primer día me desmayé como dos veces; el segundo día, no me desmayé tanto; el tercer día, ya estaba tiritona; cuarto día, me ayudaban a tomar el té», complementó la ex Rojo.

Todo lo que pasó y su gran soporte emocional

Junto con lo que manifestó anteriormente, Kathy Orellana se sinceró aún más e indicó: «Voy a ser alcohólica toda mi vida», dijo la invitada al panel del programa, quien aseguró tener más que clara su situación.

«Estaba hecha pebre, me sentí muy sola, porque me iba mandando condoros tras condoros, subía cosas a Instagram, me retaba la gente por subir tantas cosas. Yo estaba perdida, no sabía para dónde ir, gritaba por ayuda, pero no la quería recibir. Mi pareja ha sido parte fundamental al igual que mi hijo, aunque no lo veo, es mi motor de lucha», destacó Kathy Orellana al recordar todo lo que vivió.