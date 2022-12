Contó la firme: ¿por qué Kathy Orellana no asistió a la reunión de Rojo?

Kathy Orellana se ha mantenido activa en su cuenta de Instagram, después de su regreso tras ausentarse en el marco de su rehabilitación por su alcoholismo. La cantante volvió con todo con un radical cambio de look y ahora con una esperada aclaración para sus fans.

Semanas después de compartir su nuevo tinte de cabello (pelirrojo), la artista nacional apuntó a explicar por qué no fue a la reunión de Rojo. El programa juvenil cumplió 20 años y lo celebró con una aparición de los integrantes en TVN (en el programa Buen Finde), y también con una especial en la que participación varios famosillos.

En ese contexto, rostros como Rodrigo Díaz, Maura Rivera, Yamna Lobos, Daniela Castillo, Nelson Mauri, Christian Ocaranza, Mario Guerrero, Pablo Vargas y Leandro Martinez. Mientras que las grandes ausencias fueron María José Quintanilla y Kathy Orellana, y esta última no dudó en explicar la razón.

El motivo de la ausencia de Kathy Orellana en la reunión de Rojo

La artista nacional explicó, mediante una transmisión en vivo, que no fue a la reunión de los chiquillos de Rojo debido a varios problemas de salud. Y, además, aprovechó el espacio para pedir perdón a los clientes de su emprendimiento, a lo que no le pudo enviar los productos debido a la misma causa.

«Estuve en cama como tres semanas y tengo muchos pedidos pendientes… Todos sus productos están listos, pero es que una prima dijo que me iba a venir a ayudar y no llegó nunca», inició la ex Rojo en su cuenta de Instagram.

Junto con lo anterior y en relación con su ausencia en la conmemoración del aniversario de Rojo, también señaló: «Me habría encantado estar, pero no soy la única que faltó. En todo caso, el cariño y el respeto por ellos siempre está», agregó junto con informar que estuvo hospitalizada por una infección, y que después cayó en cama por una gripe fuerte que pensó que era Covid-19.

«No le deseo lo que pasé ni a mi peor enemigo. Lo pasé horrible, no podía comer, adelgacé, estaba deshidratada, me llevaron como 5 o 7 veces al hospital… Me dieron crisis de pánico. Fue muy penca», cerró la cantante.