Los Jaivas, Chico Trujillo y Blink-182: los grandes tributos de Twenty One Pilots en Chile

Lollapalooza Chile 2023 llegó a su fin después de tres jornadas cargadas de música y Twenty One Pilots fueron los encargados de cerrar con broche de oro el festival en Parque Cerrillos.

La banda se subió al escenario del Costanera Center Stage pasadas las 22.00 horas, lugar en el que lo entregaron todo y en el que incluso aseguraron que les estaba gustando mucho más este show que el de Argentina, que fue durante el mismo fin de semanas.

Los grandes covers de Twenty One Pilots

Recordemos que la banda liderada por Josh Dun y Tyler Joseph contó con solo un par de semanas para arribar a países como Chile y Argentina, debido a la baja de Blink-182 de la gira por el continente, debido a la lesión del baterista, Travis Barker.

Pero eso no fue impedimiento para Twenty One Pilots, quienes además de interpretar temas como «Chlorine», «Holding on to You» y «Morph», también se dieron el lujo de tocar «First Date» de Blink-182, a diferencia de Argentina, donde el cover de la banda a quienes reemplazaron fue «All The Small Things».

Pero las sorpresas no quedaron ahí, ya que inmediatamente después hubo otro gran momento cuando un integrnte de la banda de Twenty One Pilots se lució a realizar un cover de trompeta de canciones como «Loca» de Chico Trujillo» y «Mira Niñita» de Los Jaivas.

Y si lo anterior no era suficiente, el grupo originado en Columbus, Estados Unidos, tocó grandes canciones como «Ride», «Shy Away», «Car Radio» y «Heathens».

Asimismo, un tema que no podía faltar en el setlist era «Stressed Out», que fue interpretada por Tyler Joseph arriba de una estructura del Costanera Center Stage. Además, la canción final, «Trees», tuvo a los integrantes principales de la banda más cerca que nunca a los fans con un colorido final (tal como es habitual en sus shows) y que puedes ver en nuestro perfil de Instagram.