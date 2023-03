«No dejó ni a Baquedano»: las curiosas reacciones al concierto de Lil Nas X

Lil Nas X es uno de los artistas más importantes de la actualidad. Es por eso que muchas y muchos estaban ansiosos por ver en el Lollapalooza Chile 2023.

Fue en el contexto de la primera jornada y durante la noche capitalina cuando el rapero (definido como no binario en 2022), se subió al Banco de Chile Stage para deslumbrar a sus fans en una hora de show.

Fue pasados las 20:30 horas y previo a la presentación de Billie Eilish cuando Lil Nas X congregó a miles de personas en el evento de Parque Cerrillos, quienes vieron su espectáculo repleto de hits mundiales.

El gran show de Lil Nas X en el Lollapalooza Chile 2023

La canción elegida para comenzar el concierto fue uno de sus temas que se acercan a los dos billones de reproducciones en Spotify: «MONTERO (Call Me By Your Name».

Su espectáculo continuó con varias canciones que hicieron vibrar a sus fanáticos, Entre ellas, se pudieron encontrar «SCOOP» (su «featuring» con Doja Cat), «SUN GOES DOWN», «Panini», «THATS WHAT I WANT» y «INDUSTRY BABY» (su colaboración con Jack Harlow)».

Aunque no fue hasta su quinta canción de la noche, es decir, «Old Town Road», cuando Lil Nas X dejó la grande entre el público. Todo mediante su performance sobre el escenario, donde sorprendió al aparecer sobre un «caballo gigante».

Esto sin lugar a dudas generó diversas reacciones en redes. Tal como ocurrió en el perfil de «tía mara4k», donde los cibernautas echaron a volar su imaginación con distintos comentarios.

«No dejo ni El Caballito blanco llévame de aquí 🎶 💋»; «No dejó ni a Baquedano 💋»; «Blue jeans are you??»; «No dejo ni troya 💋»; «Lo crió de potrillo 💋»; «no dejo ni la my little pony💋», escribieron algunos de los y las ocurrentes usuarias de Instagram.

Si quieres revisar el setlist de Lil Nas X, te lo dejamos a continuación.

MONTERO (Call Me by Your Name) SCOOP DEAD RIGHT NOW DONT WANT IT Old Town Road Rodeo SUN GOES DOWN Panini Down Souf Hoes THATS WHAT I WANT LOST IN THE CITADEL INDUSTRY BABY