¡Devoró!: Kali Uchis se luce cantando y bailando al ritmo de «perreitos old school»

Kali Uchis fue otro de los «platos fuertes» del Lollapalooza Chile 2023 en el escenario principal del festival en su primera jornada.

Karly Marina Loaiza, más conocida como «Kali Uchis», se presentó pasadas las 19:30 horas en el Costanera Center Stage, cuando el sol ya se estaba escondiendo en el Parque Cerrillos.

En ese contexto, la cantante estadounidense-colombiana por supuesto que cantó sus mayores éxitos, pero también sorprendió al poner a bailar a los presentes con «perreitos old school» y dos temas de su más reciente álbum, «Red Moon In Venus».

El esperado show de Kali Uchis en el Lollapalooza Chile 2023

El concierto de la conocida cantante partió a lo grande, cantando su hit global que suma más de 800 millones de reproducciones en Spotify: «telepatía».

Pero obviamente las sorpresas no se quedaron en lo anterior. El concierto contó con un setlist completo de 18 piezas musicales, entre ellas, otras de sus canciones más famosas como «Melting», «After The Storm» y «Dead to Me». A ello le sumó temas de su más reciente disco tales como «Endlessly», «Moonlight» y «Deserve Me», aparte de otras tres canciones que tuvieron su debut en vivo: «Fantasy», «Hasta Cuando» y «I Wish You Roses».

Incluso, entre otras grandes interpretaciones de Kali Uchis en el Lollapalooza Chile, se pudo observar clásicos del reggaetón de todos los tiempos. Asimismo, la reconocida artista cantó «Pobre Diabla» de Don Omar, junto con seguir haciendo bailar a sus fans y otros presentes al ritmo de «Rica y Apretadita» de El General, y «Papi Chulo…Te Traigo El Mmmm» de Lorna.

La cantante estadounidense-colombiana continuará su travesía por Sudamérica en el Lollapalooza pero de Argentina este domingo 19 de marzo. Aquí te dejamos el setlist completo por si lo quieres revisar detenidamente.

telepatía See You Again (Tyler, the Creator cover) Get You (Daniel Caesar cover) Fantasy Rica y apretadita (El General cover) Dead to Me Pobre diabla (Don Omar cover) fue mejor Melting Tyrant Endlessly Moonlight 10% (KAYTRANADA cover) SAD GIRLZ LUV MONEY (Amaarae cover) Too Late Deserve Me Hasta cuando I Wish You Roses After the Storm