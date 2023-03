«No podía respirar»: Raquel Argandoña cuenta entre lágrimas el momento en el que casi pierde la vida

Durante el pasado martes, el popular programa «Tal Cual» tuvo un impactante momento que llegó por parte de la reconocida panelista, Raquel Argandoña. La misma, dio a conocer que durante el lunes 27 de febrero casi perdió la vida.

El simple hecho de recordar el momento, terminó por hacer llorar a Raquel Argandoña, todo esto después de que la mujer se volviera a poner en la impactante situación que por poco termina de forma fatal.

El angustiante momento de Raquel Argandoña

Como te mencionamos en un principio, el relato de la mujer llegó durante el pasado martes 28 de febrero en «Tal Cual». Fue aquí cuando Raquel Argandoña contó para José Miguel Viñuela y Jordi Castell la impactante situación.

Lo más fuerte de todo, es que el hecho le ocurrió estando sola, algo que le generó mucha más angustia al momento de buscar ayuda. Por este mismo motivo, sus ya mencionados compañeros en «Tal Cual» no dudaron en evidenciar su preocupación por el hecho.

«Ayer yo estaba en mi casa, como a las 4 de la tarde había subido de tomar sol. Me duché, fui a la cocina», expresó en un principio.

Posteriormente, agregó más detalles al respecto: «Yo siempre manejo este pollito que hago al grill, a la plancha, con tiritas. Me como una tirita, vuelvo a mi dormitorio, me empiezo a echar crema y el pollo se me queda atragantado en la garganta», relató, evidenciando una clara angustia.

Ante esto, agregó: «Pero no es que se me haya ido para el otro lado, yo no podía respirar, se me cerró la garganta».

Intentó buscar una solución

Tras el preocupante momento, «La Quintrala» no tardó en comenzar a buscar soluciones. «Corrí a tocar el citófono porque no había nadie en mi casa. Toqué el citófono y el conserje me decía ‘aló, aló’ pero cuando tú estás con el pedazo acá no puedes hablar».

A lo que sumó: «Seguía no teniendo aire, no me entraba aire por la nariz ni nada. Yo después salgo al pasillo desnuda a tocar la puerta de mis vecinos y no había nadie».

Pero esto no fue todo, ya que posteriormente mencionó: «Debe haber sido 3 minutos, me acuerdo y es terrible. Yo decía ‘me voy a morir, me voy a morir’ y entonces yo sabía que hay que enterrar algo aquí, un cuchillo, un lápiz, no había lápiz, cómo me voy a enterrar un cuchillo, yo dije ‘aquí me muero'», expresó entre lágrimas.

En cuanto a la solución, esta finalmente terminó por llegar a tiempo: «Fui al baño, me afirmé del WC y yo creo que ahí apreté algo, porque sentí que se me abrió un orificio aquí y podía respirar (…) Después de eso me lo lloré todo».

Ante esto, la mujer terminó con una fuerte reflexión. «Deben haber en los edificios un timbre de pánico, sobre todo para la gente que vive sola. Porque si a mí no se me abría esto, me habría muerto», fueron sus palabras según consignó FMDOS.